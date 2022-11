Hainfelder Stadtgreißlerin: „Unser Konzept ist zeitgemäß“

Werbung

Als Betreiberin des Stadtgreisslers erfüllt Karin Steyrer die Rolle des städtischen Nahversorgers in der Innenstadt. Eine Aufgabe, die so einige Herausforderungen mit sich bringt. Jetzt feierte sie fünfjähriges Jubiläum.

NÖN: In vielen Gemeinden müssen kleine Nahversorger zusperren. Wie können Sie neben Handelsketten wie BILLA, SPAR oder Hofer bestehen?

Karin Steyrer: Die großen Handelsketten sind außerhalb der Stadt angesiedelt. Die ältere Generation ist aber froh, das Wichtigste im Stadtkern und ohne Auto erledigen zu können. Der Stadtgreissler entspricht der Anforderung einer urbanen Zielgruppe: Bedienung an der Feinkost, regionale Produkte sowie ein eigener Bistro-Bereich.

Kaufen eher ältere Leute bei Ihnen bevorzugt ein?

Steyrer: Nein, gar nicht. Bei der jüngeren Generation geht das Jausengeschäft sehr gut. Viele Kunden haben mich nach der Schließung des letzten Fleischhauers darauf angesprochen, dass man nun im Zentrum der Stadt kein Fleisch, keine Wurst und keine warme Leberkäs- Semmel mehr bekommt. Jetzt gibt’s bei uns das warme Leberkäs-Semmerl oder ein frisch gekochtes Menü. Alles zusammen mit einem zeitgemäßen Konzept.

Was darf man unter „zeitgemäßem Konzept“ verstehen?

Steyrer: Wir sind ein Nahversorger für den täglichen Bedarf, aber wir bieten auch regionale Produkte an. Bei den Naturprodukten, die direkt vom Bauernhof kommen, haben wir mittlerweile schon viele Stammkunden. Wir haben immer wieder auch Spezialangebote, Wein- oder Schmankerl-Verkostungen oder wie eben jetzt in der Adventzeit die Ausstellung weihnachtlicher Produkte. Heuer haben wir diese erstmals im Stadel in unserem kleinen Bistro-Garten.

Sie haben den Beruf als Volksschullehrerin aufgegeben, sind zweifache Mutter, Geschäftsführerin des großen Haushalts- und Spielwarenkaufhauses Eichberger und betreiben den Stadtgreissler. Warum machen Sie das?

Steyrer: Der Spagat zwischen Job und „Muttersein“ ist für keine Frau einfach. Aber ich habe es als meine Aufgabe gesehen, die Nahversorgung im Stadtzentrum von Hainfeld weiter sicherzustellen. Mit dem Kaufhaus Eichberger und dem Stadtgreissler Hainfeld bekommen die Menschen fast alles, was sie zum Leben brauchen. Zwei Betriebe zu leiten, ist dank hervorragender Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann, möglich.

Hat sich seit den Themen Pandemie oder erhöhter Energiekosten etwas beim Kaufverhalten Ihrer Kunden geändert?

Steyrer: Natürlich muss jeder inzwischen noch mehr auf seinen Geldbeutel schauen. Wir merken, dass die Kunden „bewusster“ einkaufen. Trotzdem kommen manch ältere Kunden fast täglich zu uns. Manche deshalb, weil sie Kontakt zu Menschen suchen. Viele wollen die lokale Wirtschaft unterstützen.

Engagieren Sie sich sozial?

Steyrer: Aus zweierlei Hinsicht: Ja. Einerseits, weil ich einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten möchte und andererseits, weil mir auch bewusst ist, dass es bei vielen Menschen oft finanziell sehr knapp werden kann. Daher erhält das ehrenamtliche Team der Österreich Tafel vom Rotk-reuz Hainfeld regelmäßig überschüssige Lebensmittelspenden von uns wie Brot, Obst, Gemüse und fallweise auch andere Produkte.

