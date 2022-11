Türnitzer Pflegezentrums-Leiterin: „Covid war die schwerste Zeit“

Werbung

Das Pflegezentrum in Türnitz hatte in den letzten Jahren so einige Herausforderungen zu bewältigen. Direktorin Ulrike Scheuher gab der NÖN einen Einblick in die aktuelle Situation.

NÖN: Fast drei Jahre Corona Pandemie: Wie geht es dem Pflege- und Betreuungszentrum jetzt?

Ulrike Scheuher: Nach den aktuellen Covid-Regeln haben wir offen; es gilt aber die 3G-Regel im Wohnhaus für Besucher wie Mitarbeiter. Covid war die schwerste Zeit, die ich in meiner 30-jährigen Dienstzeit erlebt habe. Jede Woche sind neue Verordnungen gekommen. Man hat nicht gewusst, wann Dienstbeginn ist, wer zur Arbeit kommt oder krank geworden ist. Es war echt stressig!

Wie schwer war es für Angehörige, Verwandte zu besuchen, die psychische Probleme aufweisen oder im Sterben lagen?

Dana Mayr, Theresia Pomberger und Petra Berger (v. l.) arbeiten im Pflege- und Betreuungszentrum in Türnitz gerne im Team. Foto: Schindlecker

Scheuher: Hierbei war die Beobachtungsgabe der Mitarbeiter immer sehr gut. Sie versuchten, für Bewohner, die massiv unter der Trennung litten oder für Menschen, wo es sich bereits abzeichnete, dass das Lebensende naht, eine Möglichkeit zu finden, diese Menschen mit den Angehörigen zu verbinden. Zeitlich begrenzt und immer vorher abgesprochen, unter Auflage der höchsten Sicherheitsvorkehrungen, ist uns das zusammen gut gelungen. In dieser Zeit war es uns auch möglich, die Personalpräsenz zu erhöhen, damit die sozialen Kontakte mit den Bewohnern sehr hoch waren. Zusätzlich haben wir Beschäftigung angeboten, wodurch die Vereinsamung und der psychische Druck nicht so stark werden konnten. Bei uns war immer was los. Wir haben versucht, die Menschen aufzumuntern. Als die Besucherregelung dann lockerer wurde, schauten wir, dass die Besucher miteingebunden wurden. Ein Beispiel war eine Geburtstagsfeier, die über die Balkone stattgefunden hat, weil es das Wetter erlaubt hat und der nötige Abstand da war. Dabei sind ganz berührende Momente entstanden.

Wie stark hat Corona Ihre Arbeit beeinträchtigt?

Scheuher: Im ersten Corona-Jahr hatten wir einen Cluster, wo gleich elf Mitarbeiter ausgefallen sind. Da war es sehr hart, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Zu dieser Zeit durfte man nicht arbeiten; eine Impfung gab es noch nicht, aber wir haben es geschafft. Einen weiteren Cluster hatten wir unter den Bewohnern, wo es fast das ganze Haus erwischt hat. Wir hatten in dieser Zeit „nur“ zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid. Wir haben die Quarantäne-Maßnahmen verstärken müssen, weil auch Fälle dabei waren, die die Krankheit nicht gefühlt haben oder als solche nicht empfunden haben. Nach den ersten Impfungen hat sich die Lage entspannt.

Das heißt - der Um- und Neubau mit der Fertigstellung 2017 war daher wohl genau richtig, um von den Zimmern mit Mehrbelegung wegzukommen?

Scheuher: Richtig. Es war viel leichter, die Isolationsmaßnahmen zu setzen mit Ein- und Zweibettzimmern. Es war ein Glücksfall, aber wir hätten im alten Haus die Situation auch bewältigen müssen.

„Wir fördern Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Das heißt: Diese Menschen haben eine Vergangenheit, wo kein funktionierendes soziales Umfeld vorhanden war.“

Wie ist der Belegungsstand und welche Einrichtungen gibt es momentan im Haus?

Scheuher: Wir haben zur Zeit 72 Bewohnerinnen und Bewohner. in unserer Einrichtung. 36 in der Langzeitpflege und 36 in der psychosozialen Betreuung. Und wir bieten auch noch Kurzzeitpflege an. Dieses Angebot dient dazu, pflegende Angehörige zu entlasten, damit diese zum Beispiel in den Urlaub fahren können.

Wie darf man sich „psychosoziale Betreuung“ vorstellen?“

Scheuher: Wir fördern Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Das heißt: Diese Menschen haben eine Vergangenheit, wo kein funktionierendes soziales Umfeld vorhanden war. Ein Beispiel der Unterstützung für diese Menschen ist das Erlernen von Tagesabläufen wie das regelmäßige Essen und die Körperpflege.

Stimmt es, dass man hier Kurse und Seminare besuchen kann?

Scheuher: Ja, wir gehören jetzt auch zur Landesgesundheitsagentur. Unser Seminarraum wird nicht nur von uns selbst benutzt, sondern wir vermieten diesen auch. Einige Beispiele: Wir hatten den Gesangsverein Türnitz einige Zeit bei uns. Weiters gibt es hier Turneinheiten oder Yogakurse. Der Kindergarten ist ebenfalls im Haus.

Wie steht es ums Kulinarium im Pflegezentrum?

Scheuher: Wir sind dabei, eine Vitalküche einzuführen. Wir bieten eine modernisierte Hausmannskost an - mit weniger Fett, Salz und Zucker. Unser Küchenchef Reinhard Nutz kocht so gut, wie möglich, ohne Geschmacksverstärker. Es gibt keine Fertiggerichte.

