Pkw-Lenker kollidierte an Traisner Gemeindegrenze mit Biker

Einsatz für die Feuerwehr Wiesenfeld am Sonntagmittag: Ein Pkw-Lenker aus Traisen fuhr von St. Veit kommend Richtung Traisen. Bei der Kreuzung Ebnerstraße-B 18 in Maierhöfen an der Traisner Gemeindegrenze bog er links ein und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der Biker wurde verletzt, durch das Notarztwagen-Team medizinisch versorgt und in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Der Autofahrer kam glimpflich davon.

Aufgabe der Feuerwehr war es, die Unfallstelle abzusichern, die ausgelaufenen Betriebsmittel zu binden und die Fahrbahn zu reinigen.