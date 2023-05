Sommerempfang der NÖ Land- und Forstbetriebe

Die NÖ Land- und Forstbetriebe NÖ luden am Donnerstag ins Stift Lilienfeld. Dieser bot die Möglichkeit des Austausches mit hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Lehre sowie Personen von befreundeten Organisationen, der Wirtschaft und den Verbandsmitgliedern zu aktuellen land- und forstwirtschaftlichen aber auch umwelt- und gesellschaftspolitischen Themenstellungen. Den feierlichen Part nach einer Führung durch das Stift mit Besichtigung der Jubiläumsausstellung „250 Jahre Abt Ladislaus Pyrker“ nahm der Obmann der NÖ Land- und Forstbetriebe, Markus Hoyos, vor. Ausgiebige Grußworte gab es von Hausherrn Abt Pius Maurer. Am Podium referierten auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Generalsekretär Günter Liebel in Vertetung von Norbert Totschnig, Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft.

