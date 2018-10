Offene Türen an der BH Lilienfeld .

Mit Infos, Plakaten, Broschüren und Vorführungen wurde den Besuchern am Freitag in den verschiedenen Abteilungen der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lilienfeld ein imposanter Einblick in das breite Leistungsspektrum der Behörde gewährt.