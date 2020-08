Im Zuge des „Tatort Jugend“ erneuerte die Landjugend Kleinzell den Kirchenzaun rund um die Kleinzeller Pfarrkirche und den Friedhof. Auftakt bildete am Samstagmorgen das Wegreißen des bereits in die Jahre gekommenen Friedhofszauns. Die folgenden beiden Tage wurde ein neuer Zaun angefertigt, der am Sonntagnachmittag aufgestellt werden konnte. Das Holz dafür wurde von einem Sägewerk aus dem Ort, welches sein Holz aus heimischen Wäldern bezieht, angekauft.

„Ein großes Danke gilt der Zimmerei Leitner auszusprechen, die sämtliche Maschinerie und Werkzeug zur Verfügung stellte. Ebenso bedankt sich die Landjugend Kleinzell bei den zahlreichen Mitgliedern, die trotz des beinahe tropischen Wetters das ganze Wochenende hindurch tatkräftig mitangepackt haben“, heißt es seitens der Landjugend Kleinzell.