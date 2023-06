50 Personen von der Gemeindealpe evakuiert

Ein heftiges Unwetter fegte am Fronleichnamstag gegen 14 Uhr über Mitterbach. Zu diesem Zeitpunkt waren aber gerade viele Wanderer auf der Mitterbacher Gemeindealpe unterwegs. Eine Talfahrt war mit dem Lift bis auf weiteres nicht möglich.

Die Bergrettung Mitterbach nahm daher mit Unterstützung des Roten Kreuzes und der Feuerwehr die Evakuierung von rund 50 Personen vom Berg vor. Diese befanden sich teilweise beim Terzerhaus und bei der Mittelstation. Mit vier Einsatzfahrzeugen wurden alle Personen unversehrt ins Tal gebracht. Einsatzende war gegen 16 Uhr.

Bergrettung Mitterbach und der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" eilten der verletzten Waldviertlerin zu Hilfe. Foto: Bergrettung Mitterbach

Am Tag zuvor gab es einen weiteren Einsatz für die Mitterbacher Bergretter. Eine Waldviertlerin war im Bereich des Schleiferfalls so unglücklich gestürzt, dass sie sich eine Fußverletzung zuzog. Eine Fortsetzung der Tour war für die 72-Jährige nicht mehr möglich. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ wurde angefordert. Da am Anfang nicht klar war, ob dieser wegen des schlechten Wetters eine Taubergung durchführen kann, warteten Bergretter am Zwischenlandeplatz. Die Patientin wurde dann jedoch mittels Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert.