Trauer um Hainfelder Menschenrechtskämpfer

Die Trauer und Bestürzung unter seinen Freunden und Bekannten ist groß: Franz Witzmann, Begründer des Hainfelder Gestaltungs- und Begegegnungsraums für Hiesige und Zuagroaste „Comedor del Arte“, ist am Freitag, 7. Juli, im 64. Lebensjahr verstorben.

Zeitlebens hat er sich stets für ein besseres Miteinander aller Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Alters, Aussehens oder Geschlechts eingesetzt. Genau diesen Gedanken lebte er auch im „Comedor“, den er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Alexandra Eichenauer-Knoll voller Engagement ins Leben rief.

Witzmann, geboren 1959, besuchte die Militärakademie in Wiener Neustadt, er war dann Polizist und später als Redakteur bei den Bezirksblättern Lilienfeld tätig. Die letzten Jahre widmete er sich ganz seinem Comedor-Projekt. Hier bot er Nachhilfe an, vorrangig für Kinder mit Migrationshintergrund. Immer wieder suchte er Kontakt zu den Asylwerbern in der Gegend, vorrangig im Klammgruberhof, um mit diesen Deutsch zu lernen und diesen die Integration zu erleichtern, unter anderem begleitete er sie bei Asylverfahren. Außerdem band er sie immer wieder in Comedor-Projekte, oft auf sehr kreative Art, mit Malerei bis zu Schauspiel-Projekten, ein (Die NÖN berichtete mehrmals).

Verein „Herzverstand“ lebte Philosophie von Franz Witzmann

Den Comedor del Arte führte er in den letzten Jahren mit einem engagierten Team über den Verein „Herzverstand“. Witzmann war stets als Menschenrechtskämpfer überzeugt: „Mitgefühl, Solidarität, Betreuung, Mitmenschlichkeit und aktive Nächstenliebe sind Werte, die unsere Gesellschaft und wir alle dringend benötigen.“ „Er wird eine große Lücke in der Flüchtlingsbetreuung hinterlassen. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen äußerst sozialen und außergewöhnlichen Menschen, sondern auch einen lieben Freund“, sagt dazu Vizeortschef Andreas Klos. Die Verabschiedung findet am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr in der LebenskreisQuelle statt. Die Betstunde ist 20. Juli, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche.