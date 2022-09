Hausdurchsuchung und Festnahme in Kaumberg

Werbung 24. - 25. September Anzeige Pielachtaler Dirndlkirtag lädt ein

Es blieb nicht unbemerkt: Polizei scharrte sich am Mittwoch vor einem Haus in Kaumberg. Die Exekutivbeamten sollen in das Haus vorgedrungen, ein Mann letztlich in Handschellen abgeführt worden sein.

Bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt man auf NÖN-Anfrage eine Hausdurchsuchung und die Festnahme des Bewohners. Den Grund dafür wollte ein Polizeipressesprecher „aufgrund der laufenden Ermittlungen“ nicht nennen. Der Mann sei auf jeden Fall auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht worden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.