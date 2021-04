"Wir waren gerade am Weg zum Tierarzt, da ,Stritzi' krank ist", schildert Birgit Ensfellner. Just als der Kater - ein Streuner, dem die Familie Ensfellner helfen wollte - in die Tierklinik Heistinger in Lilienfeld gebracht wurde, machte sich die Samtpfote vor der Praxis aus dem Staub. Nun bittet die Familie die NÖN-Leserschaft um Mithilfe auf der Suche nach dem am 1. April entlaufenen Kater. "Stritzi" ist sehr scheu und blutet leicht aus dem Auge. Hinweise sind an die Tierklinik Heistinger (02762/53360) oder unter 0664/9924551 erbeten.