Gedenktafel in Wien für Lilienfelder Abt

Er zählt zu den bedeutendsten Äbten des Stift Lilienfeld: Johann Ladislaus Pyrker (1772-1847) war in den Jahren 1812 bis 1819 Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld, weiters Bischof von Zips (1818-1820), Patriarch von Venedig (1821-1827) und Patriarch-Erzbischof von Erlau (1827-1847). Er war aber auch Förderer von Franz Schubert, Josef Danhauser und Franz Grillparzer und gilt außerdem als Gründungsvater des Kurortes Bad Hofgastein. Ebenso zählte er zu den Gründungsmitgliedern der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. „An all seinen Stationen hat er tatkräftig gewirkt und viele Menschen gefördert“, betont Abt Pius Maurer, der dem bedeutenden Abt auch ein Buch gewidmet hat (Die NÖN berichtete).

Pyrker war aber auch in der Bundeshauptstadt präsent. In der Sterngasse 3 im ersten Wiener Gemeindebezirk schloss Abt Pyrker am 2. Dezember 1847 für immer seine Augen. Am 30. März 2023 wurde im Rahmen eines kleinen Festaktes an der Fassade des Gebäudes eine neue Gedenktafel für Pyrker enthüllt und gesegnet. Anlass für die neue Gedenktafel: Johann Ladislaus Pyrker feierte am 2. November 2022 seinen 250. Geburtstag und am 2. Dezember 2022 seinen 175. Todestag.

Die Feier dazu fand im Wiener Neustädterhof in Sterngasse 3 statt. Beim Festakt für den Zisterzienserorden zugegen war Abt Pius Maurer vom Zisterzienserstift Lilienfeld. Abt Maximilian Heim vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz wies auf die Geschichte des Wiener Neustädterhofes, der heute dem Stift Heiligenkreuz gehört, hin. Und auch die anderen Ehrengäste spannten einen Bogen zum breiten Wirken von Abt Pyrker.

Der Bezirksvorsteher des ersten Wiener Gemeindebezirks, Markus Figl, sprach Worte der Anerkennung für diese neue Gedenktafel im Hinblick auf die große kulturelle Bedeutung der Innenstadt Wiens. Der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Heinz Faßmann, erläuterte die Rolle Pyrkers bei der Gründung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Der ungarische Botschafter Andor Nagy hob die Herkunft Pyrkers aus Ungarn hervor und lud die Festgemeinde zum Empfang in der Ungarischen Botschaft ein. Nagy und der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften enthüllten die Gedenktafel. Abt Maximilian Heim und Abt Pius Maurer segneten sie.

Beim Empfang in der ungarischen Botschaft ging der ungarische Botschafter Nagy näher auf das Leben von Johann Ladislaus Pyrker ein. Die Präsidentin der European Community of Women in Österreich, Christina Schlosser, sprach über die Verbundenheit Pyrkers mit dem Wiener literarischen Salon der Literatin Karoline Pichler. Der dritte Landtagspräsident Manfred Juraczka hob die positive Lebenseinstellung von Pyrker und sein umfangreiches Wirken hervor. Der Chor Wien-Neubau brachte in der ungarischen Botschaft stimmungsvolle Lieder gekonnt zur Aufführung.

