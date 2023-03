St. Aegyd: Wanderer konnte nicht mehr weiter

Eine Tour auf den Göller ist kein gemütlicher Spaziergang. Das musste ein Wiener Wanderer am Samstag schmerzlich zur Kenntnis nehmen. Der junge Mann war mit einem ebenfalls jungen Begleiter im Bereich des Schwarzkogels unterwegs. Plötzlich verspürte er jedoch starke Krämpfe im Bein.

Die Bergkameraden wählten daraufhin den Notruf 140. Fünf St. Aegyder Bergretter machten sich von Kernhof ausgehend am Weg zu den Wanderern. Diese befanden sich in rund 1.400 Metern Seehöhe. Der Aufstieg war nicht ungefährlich. Es lag noch Schnee und die beiden Wanderer befanden sich in einem unwegsamen, steilen Bereich. Auch Mitglieder der Hohenberger Ortsstelle beteiligten sich am Einsatz.

Der Wanderer konnte schließlich mit Unterstützung seiner Helfer über einen geeigneteren Pfad in Richtung Lahnsattel-Donaudörfl absteigen. Beide Freizeitsportler konnten dann - ohne weitere medizinischen Interventionen - mit dem Auto die Heimfahrt antreten. Robert Salzer von der Bergrettung Hohenberg wünscht gute Genesung, weist aber darauf hin, dass man bei solchen Touren prinzipiell auf die richtige Ausrüstung achten sollte.

