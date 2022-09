Diebe stahlen 300-Kilo-Statue vom Lilienfelder Friedhof

„Wie haben die Diebe das zustande gebracht?“ Das fragt sich Lilienfelds Stiftsorganistin Helene De Pastel.

Diebe trieben in der Nacht von 20. auf 21. September am Lilienfelder Friedhof ihr Unwesen. Dabei hatten sie es sichtlich auf verwertbares Metall abgesehen.

„Zuerst dachte ich mir: Da hat mir wer was zu Fleiß gemacht. Dann war ich sehr traurig. Diese Bronzefigur ist eine Sonderanfertigung.“

„Sie montierten eine Kupferabdeckung von der Friedhofsmauer ab und zwickten die Absperrkette zur Äbtegruft auf. Diese wird ja gerade restauriert“, erzählt der Haustechniker und Mesner des Stiftes Lilienfeld, Manfred Krammer. Hier ließen sie Kupferdachrinnen mitgehen.

Doch das war den Buntmetalldieben nicht genug, sie erblickten die rund 125 Zentimeter große Bronzestatue am Grab von Helene de Pastel. Die Kriminellen gingen professionell vor: Sie montierten die Statue vom Grabsockel ab. Da die Figur aber zirka 300 Kilo schwer ist, wird diese vermutlich von der Grabstelle mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Karen De Pastel war erschüttert, als sie vom Diebstahl erfuhr. „Zuerst dachte ich mir: Da hat mir wer was zu Fleiß gemacht. Dann war ich sehr traurig. Diese Bronzefigur ist eine Sonderanfertigung. Ursprünglich war diese ein Engel, angefertigt von einem deutschen Künstler“, erzählt sie.

Seit der Beerdigung ihrer Mutter im Jahre 2018 war De Pastel auf der Suche nach einer passenden Statue, um dem Grab ein ganz besonderes Aussehen zu verleihen. Die Wahl fiel dann auf den Engel. „Ich habe die Flügel entfernen lassen, auch weil das vom Platzangebot her schwierig geworden wäre. Außerdem war es mein Wunsch, dass die Figur eine trauernde Frau am Grab darstellt“, erzählt De Pastel.

Auch lässt sie wissen, dass sie sich in der Figur „als am Grab der Mutter nachtrauernden Tochter“ wiederfindet. Daher hätte diese Sonderanfertigung, die laut ihr „sehr aufwendig und kostspielig war“, für sie höchsten persönlichen, emotionalen Wert. De Pastel: „Die Statue ist wirklich ein edles Stück.“ Fast 21.000 Euro hat ihr diese gekostet.

Am 20. September 2019 wurde die Figur am Grab montiert. Seither wurde sie nie beschädigt. „Meine Mutter war durch ihr hohes Engagement für die Sommerakademie sehr bekannt und beliebt. Öfters habe ich am Grab kleine Gaben wie Blumen vorgefunden“, erzählt sie.

Ungarischer Bauer fand Bronze-Statue beim Mähen

Dass sie die Bronzestatue nach dem Diebstahl jemals wieder und dann auch noch unversehrt sehen würde, glaubte De Pastel nicht. Doch dann passierte das Unglaubliche. „Ein ungarischer Bauer hat sie nur zwei Tage nach dem Diebstahl beim Mähen entdeckt und den Fund der Polizei gemeldet“, schildert sie. Und dort war die Exekutive ja von der Lilienfelder Polizei über den Diebstahl informiert.

Ob die Statue einfach zum Weitertransport oder zum späteren Einschmelzen abgelegt wurde, weiß sie nicht. „Die ungarische Polizei hat ja bereits Fahrzeuge kontrolliert. Vielleicht wussten das die Diebe und haben sie schnell entsorgt, um nicht erwischt zu werden“, mutmaßt sie.

Dass es sich wirklich um ihre Statue handelt, hat bereits ein Bildabgleich bewiesen, nicht zuletzt, da auch eine Nummer auf der Statue mit jener im Feld übereinstimmt. „Auf den Fotos scheint sie unversehrt“, ist De Pastel erleichtert. Sie hofft nun, dass ihre trauernde Dame, der einstige Engel, auch ohne Flügel, bald wieder heimkehrt.

