Bäuerinnen im Mittelpunkt

Tag der Bäuerin

Über einen vollen Saal im Landgasthof Schüller freute sich Bezirksbäuerin Petra Schmölz. „Jeder Sonnenaufgang ist so schön wie man ihn betrachtet und jeder Mensch so wertvoll wie man ihn im Herzen trägt.“ Als Inspiration für den Info-Tag leitete sie ihre Grußworte mit diesem Spruch ein und begrüßte am „Tag der Bäuerin“ die vielen Teilnehmerinnen aus dem Bezirk Lilienfeld . Schülerinnen und Schüler des landwirtschaftlichen Bildungszentrum Pyhra präsentierten in Hainfeld Produkte der „Juniorfirma Regiofix“ und sie luden auch zu einer Käseverkostung ein. Inhaltlich erstreckte sich das Treffen über ein breites Spektrum. Die Geschäftsführerin der Seminarbäuerinnen, Erna Binder, referierte im Beisein von Ehrengästen wie Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle, dem Direktor der landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra, Josef Sieder, sowie Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner „über die Superkraft, die in regionalen Lebensmitteln steckt".

Interessant für pflegende Angehörige waren auch die Informationen von Luitgard Parzer über das Projekt "Nonna Anna", dem individuellen und pädagogisch sinnvollen Beschäftigungsangebot für Senioren, die beispielsweise an Demenz erkrankt sind. „Ab ins Gelbe" hieß es indes im Referat von Annalena Schleifer. Die Geschäftsführerin vom Gemeindeverband für Abfallbehandlung und Umweltschutz im Bezirk Lilienfeld wies auf die Umstellung der Verpackungssammlung seit 1. Jänner hin.

Denkanstöße, das eigene Zeitmanagement zu überdenken, gab am Nachmittag Elisabeth Rennhofer. "Der Betrieb verlangt alles von uns ab. Familie und Partnerschaft kommen ständig zu kurz und auch unsere Freizeit ist getaktet und stresst uns. All das bringt uns manchmal an unsere eigenen Grenzen", brachte es die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin auf den Punkt und gab Inputs für ein optimales Zeitmanagement. Als kulinarisch genussvoll erwies sich schließlich auch die Verlosung mit vielen köstlichen regionalen Produkten.

