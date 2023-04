Infoabend Fesselnder Vortrag in Rohrbach zum Tabuthema Inkontinenz

Lesezeit: 3 Min ES Eva Steyrer

Kontinenz- und Stomaberaterin Helga Kunz (Mitte) überzeugte in ihrem Vortrag "Tabuthema: Inkontinenz". Auch Gesunde Gemeinde-Arbeitskreisleiterin Maria Vonwald (l.) und Vizebürgermeisterin Anna Klinger (r.) waren begeistert. Foto: NÖN, Steyrer

M it Fachkompetenz vermittelte die ausgebildete Therapeutin Helga Kunz die Ursachen von Blasenschwäche und was man dagegen tun kann. Denn: Frauen sind doppelt so oft davon betroffen wie Männer.