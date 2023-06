Hohenberger Überlegungen zur Energiegemeinschaft

Die Gemeinde Hohenberg möchte künftig vermehrt auf nachhaltige Energie setzen, einerseits, um Kosten zu senken, andererseits, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu setzen.

Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer lud daher die erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG Türnitz) nach Hohenberg zu einem Infoabend in den Saal des Gasthofs „Zwei Linden“ ein. Rund 30 interessierte Teilnehmer fanden sich ein. Christian Anzberger von der EEG Türnitz informierte die Zuhörer über das bereits laufende Projekt der EEG Türnitz und wie man der Energiegemeinschaft beitreten kann.

Uns wurde klar, dass wir das ,Rad' einer regionalen EEG nicht neu erfinden müssen.“ Ferdinand Lerchbaumer, Bürgermeister von Hohenberg

„Wir hatten die Überlegung, dass wir eventuell auch selbst eine EEG in Hohenberg gründen“, berichtet Ortschef Lerchbaumer, doch: „Nach der Vorstellung der EEG in Türnitz und mehreren Gesprächen mit Christian Anzberger wurde uns klar, dass wir das ,Rad' einer regionalen EEG nicht neu erfinden müssen.“

Denn dazu gehöre auch ein sehr breites Wissen und Know-how. „Was natürlich auch dafür spricht, ist, dass wir keine eigene Energiegemeinschaft brauchen, weil wir am selben Umspannwerk liegen“, erklärt er weiter. Ein großes Thema war natürlich auch die Abrechnung. Dazu hat die EEG ein eigenes Programm entwickelt. „Mit der Vorstellung der EEG wollten wir unseren Bürgern die Möglichkeit anbieten, sich der EEG Türnitz anzuschließen. Wer möchte, kann dies tun - wer nicht möchte, muss auch nicht der EEG beitreten“, stellt er klar.

Sollte aber jemand aus Hohenberg Interesse am Beitritt haben, so möge er dies am Gemeindeamt zu den Amtszeiten bekannt geben. „Wir werden versuchen, dass wir nach dem Sommer die EEG wieder zu einem Vortrag nach Hohenberg einladen“, kündigt der Ortschef an.