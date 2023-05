Wege zurück in den Lilienfelder Arbeitsmarkt

Nicht immer ist es für Eltern leicht, nach der Karenzzeit wieder den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Um diesen den Sprung zurück zu erleichtern, lud das Arbeitsmarktservice Lilienfeld (AMS) zur Informationsmesse „Woman & Work“. Dabei informierten AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch und Netzwerkpartner des AMS, neben vielen anderen das Frauenzentrum Lilienfeld, die Hebebühne, Lima, die Volkshilfe oder Caritas über Berufsmöglichkeiten, gaben Tipps zum leichteren Einstieg in den Arbeitsmarkt wie zur verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Immerhin: Aufgrund der anhaltenden Arbeitskräftenachfrage schafften heuer von Jänner bis März 2023 im Bezirk Lilienfeld 18 Frauen und zwei Männer den Sprung zurück in die Arbeitswelt nach der Karenzpause. „Das sind 4,5 Prozent von allen Dienstverhältnissen und der Wert liegt über den NÖ-Schnitt mit vier Prozent“, erläuterte Margareta Selch. Insgesamt 46 Wiedereinsteigerinnen nahmen in den ersten drei Monaten eine Förderung in Anspruch. „2022 haben wir in Lilienfeld 65,82 Prozent des gesamten Förderbudgets für Frauen ausgegeben. Das ist der weitaus höchste Wert in ganz Niederösterreich“, führte sie weiter aus. Die Arbeitslosigkeit sank zwar über viele Monate bei im Bezirk, allerdings zumeist geringer bei den Frauen als bei den Männern und im April ist die Arbeitslosigkeit insgesamt deutlich um 10,9 Prozent gestiegen, im Detail bei den Männern um 5,2 Prozent und bei den Frauen sogar um 18,6 Prozent. „Darum sind Veranstaltungen wie ,Woman & Work“ wichtig und nützlich“, ist Selch überzeugt.





