Sicherheits- und Gesundheitstage im Landesklinikum Lilienfeld

Für die Mitarbeiter des Landesklinikum Lilienfeld wurden Sicherheits- und Gesundheitstage veranstaltet. An diesen Tagen hatten jene die Möglichkeit, sich in den Bereichen Sicherheit und Gesundheit zu informieren sowie aktiv von Gesundheitsvorsorge- und Präventionsangeboten Gebrauch zu machen.

Dabei bot das Landesklinikum Lilienfeld seinen Mitarbeitern ein mannigfaltiges Programm, das unter anderem lehrreiche Fachvorträge, Workshops sowie die Teilnahme an praktischen Übungen ermöglichte. Es waren Experten für Sicherheit wie die Polizei und der Zivilschutzverband anwesend, aber auch im Bereich Ernährung und Fitness gab es einige Spezialisten, die die Teilnehmer genauer über eine gesunde Ernährung sowie über die Bedeutung von physischer Aktivität aufklärten.

Weitere Themen, die an den Infotagen behandelt wurden, war neben gesunder Ernährung Wirbelsäulengymnastik, Ergonomie am Arbeitsplatz und Gesundheitsförderung die IT-Awareness. Den Höhepunkt des Events bildete die Anwesenheit der Initiative „tut gut“, die als Drehscheibe für Gesundheitsförderung und Prävention in Niederösterreich agiert.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.