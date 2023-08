Lehre mit Matura: Vorbereitungskurse im Bezirk Lilienfeld starten

Lehre mit Matura - ein Ausbildungsweg, der viele Karrierechancen bietet. ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder hat in Kooperation mit der Landesberufsschule (LBS) Lilienfeld und der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) ein wegweisendes Projekt zur Förderung der Lehrlingsausbildung im Bezirk Lilienfeld gestartet: Der Vorbereitungskurs zur Lehre mit Matura kann nun im Bezirk in der Landesberufsschule durchgeführt werden (Die NÖN berichtete).

„Wir konnten bedeutende Partner aus Bildung und Wirtschaft gewinnen, um gemeinsam die Qualität der beruflichen Bildung in der Region zu stärken“, sagt sie. Höhepunkt der Zusammenarbeit ist ein Informationsabend zur Maturavorbereitung für Lehrlinge, Eltern und Unternehmen am 4. September um 18.30 Uhr in der Landesberufsschule Lilienfeld. „Dieser Abend bietet hervorragende Gelegenheit, um sich über die Möglichkeiten und Chancen der Maturavorbereitung für Lehrlinge zu informieren. Vertreterinnen und Vertreter der Bildungseinrichtungen sowie der Wirtschaft werden vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und wertvolle Einblicke in den Ablauf und die Inhalte des Vorbereitungskurses zu geben“, kündigt Böhmwalder an, der viele Karrierechancen bietet. ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder hat in Kooperation mit der Landesberufsschule (LBS) Lilienfeld und der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) ein wegweisendes Projekt zur Förderung der Lehrlingsausbildung im Bezirk Lilienfeld gestartet: Der Vorbereitungskurs zur Lehre mit Matura kann nun im Bezirk in der Landesberufsschule durchgeführt werden (Die NÖN berichtete).

Ansprechpartner aus Bildungseinrichtungen und Wirtschaft sind dabei

