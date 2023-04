Schnelleres Internet für die Stadt Lilienfeld

Schnelles Internet - das ist heute für Beruf, Schule und auch immer mehr im privaten Social-Media-Bereich fast unumgänglich. Jetzt soll der Netzausbau in der Stadtgemeinde Lilienfeld vorangetrieben werden. Als Partnerbetrieb greift hier die Stadt auf die A1 Telekom Austria AG zurück, denn diese ist der größte Glasfaser-Investor und Kommunikationsanbieter Österreichs. Die A1 Open Fiber GmbH – ein Tochterunternehmen der A1 Telekom Austria AG – hat sich daher im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung des Bundes um Fördermittel für den Breitbandausbau in Lilienfeld beworben und auch den Zuschlag erhalten.

Durch den geförderten Ausbau bindet A1 die Haushalte in Lilienfeld direkt an das größte Glasfasernetz Österreichs an. „Die Bewohnerinnen und Bewohner in den Ausbaugebieten, aktuell hauptsächlich der Ortsteil Lilienfeld mit Schwerpunkt Stangental, bekommen mit ,Fiber to the Home‘ A1 Glasfaser Internet bis ins Wohnzimmer. „Der Glasfaseranschluss bringt viele Möglichkeiten und Vorteile mit sich: Dank schnellster Datenübertragungen von bis zu 1.000 Mbit/s“, erklärt Paul Galuska, A1-Breitbandbeauftragter für Niederösterreich.

Schnelles Netz erleichtert Homeoffice und Homeschooling

Die Vorteile der Glasfaserinfrastruktur liegen klar auf der Hand, wie auch Bürgermeister Manuel Aichberger unterstreicht: „Man kann gleichzeitig im Home-Office arbeiten, im Wohnzimmer in hochauflösender Qualität streamen, Smart- Home-Anwendungen nutzen und vieles mehr.“ Im Zuge des Glasfaserausbaus verlegt A1 die Glasfaser-Leerverrohrungen bis zu den Grundstücksgrenzen und auf Wunsch auch bis in die Häuser. Die Investitionen betragen bei der Verlegung bis zur Grundstücksgrenze 300 Euro (statt 1.000 Euro) im Aktionszeitraum bis zum Start des Ausbaues. Darüber hinaus gibt es optional die Möglichkeit, sowohl die Grabungs- und Verlegarbeiten bis zum Wohnhaus, als auch den Mauerdurchbruch in das Haus für ebenfalls je 300 Euro bei A1 in Auftrag zu geben. Die Umsetzung des Glasfaserausbaues wird noch 2023 mit der Stadtgemeinde Lilienfeld im Rahmen der Umsetzung des laufenden Kanalsanierungs- und Fernwärmeausbauprojektes starten. A1 kontaktiert die betroffenen Bewohner, um in persönlichen Gesprächen die technischen Gegebenheiten vor Ort zu klären, sowie die Rahmenbedingungen für die Herstellung der A1 Glasfaseranbindungen zu besprechen.

Bürgermeister Manuel Aichberger zeigt sich über die Umsetzung des Projektes höchst erfreut: „Lilienfeld bietet seiner Bevölkerung mit familienfreundlichen und generationsübergreifenden Konzepten ein attraktives Lebensumfeld. Mit dem Ausbau der A1 Glasfaser-Infrastruktur sichern wir Familien in unserer Gemeinde ein zusätzliches Plus an Komfort.“ Von ihm gibt es daher ein klares „JA“ zum Glasfaserausbau in Lilienfeld! Paul Galuska, A1 Breitbandbeauftragter NÖ über die,,einte Umsetzung des FTTH-Projektes in Lilienfeld: „Um diese digitalen Services zu ermöglichen, bauen wir das A1 Glasfasernetz laufend aus. In Lilienfeld bringen wir die Glasfaserleitungen bis in die Häuser und bieten Bandbreiten im Gigabitbereich an. Dadurch sorgen wir schon heute für die Anforderungen von morgen vor.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.