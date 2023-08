Rohrbach setzt auf innovatives Funkwasserzähler-System

„Damit gelingt ein Meilenstein in Sachen Digitalisierung und Bürgerservice,“ freut sich Bürgermeister Karl Bader, denn: „in jenen Haushalten, die bereits auf das Funkwasserzählersystem umgestellt wurden, entfällt das alljährliche Selbstablesen durch die Bürger,“ erklärt Bader. 40 Prozent der Rohrbacher Haushalte wurden bereits gegen die neuen Funkwasserzähler ausgetauscht.

Bis 2026 werden alle 550 Haushalte umgestellt

Funkwasserzähler sind Geräte, die den Wasserverbrauch in einem Haus oder einer Wohnung messen. Der Unterschied zu herkömmlichen Zählern liegt darin, dass die Ablesung nicht mehr manuell durchgeführt werden muss. Stattdessen senden die Funkwasserzähler die Verbrauchsdaten. „Dies passiert auf Abruf, der einmal jährlich per Funk durchgeführt wird,“ informiert Gemeindemitarbeiter Johann Thalhammer. Das Funkmodul sendet kurze Signale vom Zählerstand. Im Dienstfahrzeug der Gemeindemitarbeiter werden diese Signale empfangen und der Zählerstand wird automatisch in das System übertragen.

Bis zum Jahr 2026 sollen in den 550 Haushalten alle herkömmlichen Wasserzähler sukzessive auf Funk-Wasserzähler umgestellt sein. „Sobald alle Haushalte umgestellt sind, reduziert sich für die Gemeinde künftig ein administrativer Aufwand von gut 90 bis 95 Prozent im Bereich der Wasserzählungsablesung“, sagt Bauamtsleiter Sebastian Stritzl. Der zusätzliche Vorteil ist, dass Lecks im Wasserleitungssystem rasch eingegrenzt werden und schnell darauf reagiert werden kann,“ so Stritzl, der ebenfalls von den Vorteilen des technischen Fortschrittes überzeugt ist. Die Kosten für diese „Investition in die Zukunft“ sind mit den laufenden Gebühren gedeckt.

Rund 220 Haushalte wurden bereits umgerüstet und sind mit dem digitalen System ausgestattet. Die Bürger jener Haushalte, die noch herkömmliche Wasserzähler haben, erhielten kürzlich wie auch bisher, zum Ende der Ableseperiode die Wasserzähler-Selbstablesekarten, damit sie den aktuellen Zählerstand selbst eintragen können.