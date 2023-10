Schlossermeister verabeitet PV-Anlagen für Stahlkonstruktionen

Der Hainfelder Unternehmer Matthias Jansch erhielt eine Anfrage des WWG Weichenwerks St. Pölten. Dieses ist sehr innovativ und darauf bedacht, so viel eigenen Strom wie möglich zu erzeugen. „Das Problem der WWG war, dass sie keine freien Flächen mehr hatten, um PV zu installieren“, erklärt Jansch.

Die Idee des Kunden war es, die Parkfläche der Autos zu überdachen. Jansch sollte daraufhin ein Konzept samt Plan vorlegen für eine Stahlkonstruktion, die mit transparentem PV-Glas überdacht wird. Dieses Verbundsicherheitsglas, das zuerst zertifiziert werden musste und in der breiten Verarbeitung kaum eingesetzt wurde, konnte nun den Weg zur Verarbeitung im Bezirks Lilienfeld antreten. „Der Vertrieb läuft über eine Firma in München, wo man sagen kann, dass der Einkauf und die Zustellung von dort noch leistbar ist“, erklärt Jansch. Er ist derzeit der einzige Anbieter und Verarbeiter im Bezirk Lilienfeld.

PV-Anlage eignet sich auch für Carports, Wintergärten oder Balkonüberdachungen

„Natürlich werden andere Handwerksbetriebe, wie Zimmerer diese Technologie ebenfalls in nächster Zeit aufgreifen, aber unser Steckenpferd ist eben die Unterkonstruktion im Stahlbau, die dieses Verbundglas hält und große Flächen erlaubt, was statisch möglich ist“, ergänzt er. Dies sei der Vorteil gegenüber beispielsweise dem Holzbau. Die Anwendung dieser PV-Anlage mit transparentem Glas kann im privatem Bereich wie etwa in Wintergärten, Carports oder Balkonüberdachungen angewendet werden sowie auch im senkrechten Bereich zum Beispiel als Gartenzaun.

Nachdem diese neue Technologie im PV-Bereich nun Anklang findet, sind diese Anlagen auch förderwürdig. Gemeinden aus dem Bezirk würden nun Angebote einholen, um weiter in erneuerbare Energie mit transparentem PV-Glas zu investieren.

Jansch ist damit ein Pionier in der Verarbeitung PV und Stahl. Er selbst sieht jedoch aktuell keine Weiterentwicklung im PV-Bereich in nächster Zeit. „Es wird natürlich weitere Entwicklungssprünge geben wie z.B. in der Leistung und Haltbarkeit, aber zur Zeit ist PV fertig entwickelt“, meint der Schlossermeister.