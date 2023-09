Gründerpreis für WK-Obmann Leopold

Markus Leopold. Früher Geschäftsführer bei der Firma Indat, seit einigen Jahren ist der Rohrbacher Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lilienfeld: Ihm wurde nun mit seinem aktuellen Geschäftspartner Alfred Beilschmied aus Wilhelmsburg eine besondere Auszeichnung zuteil: der 1. Platz beim RIZ Up-Gründerpreis-, dem Genius-Award, für deren gemeinsames Unternehmen „BURNER Pioneers“.

Die „BURNER Pioneers“ GmbH mit Sitz in Wilhelmsburg hat auf Basis tausender Teststunden im Echtbetrieb sich auch „ein neues Zeitalter der Wärme- und Stromproduktion spezialisiert“, betont dieser, denn: Der „BURNER“ bringt weltweit erstmalig Großkraftwerktechnik in Ein- und Mehrfamilienhäuser, Schulen und andere öffentliche Gebäude. Die Technik des BURNER verzichtet auf bewegte Teile in der heißen Zone und besitzt keine Lambdasonde. „Ein Patent, das den BURNER praktisch ,unverwundbar' macht – zwei Stirlingmotoren sind die treibenden Kräfte im BURNER und produzieren Wärme und Energie – beinahe wartungsfrei ein Leben lang“, erklärt er. Gleichzeitig erreicht der BURNER durch die gleichmäßige Hitze im Sand keine Temperaturspitzen und liefert dadurch Höchstleistung bei der Stromauskopplung und wird nicht beschädigt – ein bisher ungelöstes Problem ähnlicher Produkte, das maßgeblich zur Lebensdauer des „Herzstückes“ beiträgt.

„Nach jahrelanger Arbeit haben wir es mit unseren Partnern und Investoren geschafft, ein zukunftsweisendes Produkt für ökologische, umweltfreundliche Energieproduktion zu entwickeln. Markus Leopold, Gewinner des Riz-Gründer-Preises

Der BURNER Stirlingmotor produziert modulierend zwischen 730 und 2.200 Watt an elektrischer Leistung und zwischen 4 und 9 kW Wärme und ist weitgehend wartungsfrei. Dabei kommt eine Technik zum Einsatz, die beim Marsrover oder in U-Booten verwendet findet. Aktuell sind 25 Mitarbeiter im Team„Nach jahrelanger Arbeit haben wir es mit unseren Partnern und Investoren geschafft, ein zukunftsweisendes Produkt für ökologische, umweltfreundliche Energieproduktion zu entwickeln“, sagt Leopold.

Aktuell sind 25 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Forschung, Vertrieb und Administration im Team. Die Entwicklung des BURNERs startete mit der neuen Technologie, der Wirbelschicht-Befeuerung, 005 durch Alfred Beilschmidt (CEO).

„Auf den GENIUS Preis bin ich wirklich stolz. Nicht nur weil wir den ersten Platz gemacht haben – vielmehr deshalb, weil unsere Idee offiziell Anerkennung findet. Kombiniert mit dem Vertrauen, das unsere Investoren haben, ist das der schönste ,Lohn' in unsere Arbeit der letzten Jahre“, betont Leopold.

Warum ihm das Thema so wichtig ist? „Wärme und Strom stehen für Lebensqualität. Sie sind Grundelemente, die wir täglich nutzen. Gleichzeitig verantwortet die Produktion unsere globale Entwicklung, den Klimawandel, die Erderwärmung, den Schadstoffausstoß und auch Energiekrisen.“ Außerdem dürfen ab 2023 in Neubauten keine Gasheizungen mehr verbaut werden. Mit 2040 ist das Heizen mit Gas generell verboten – so der aktuelle Regierungsbeschluss.

Gemeinsam mit dem Produzenten von Stirlingmotoren, der „Microgen“, haben die BURNER Pioneers zur Optimierung der Biomasseverstromung ein Jointventure gegründet – die „BURNER MEC Stirling GmbH“ mit Sitz in Niederösterreich. Dafür hat BURNER eine integrierte Rauchgaswäsche entwickelt. Das Ergebnis: Rauchgas wird ausge- waschen und liefert einen Weltrekord mit der saubersten und komfortabelsten Biomasseverstromung.