Türnitzer erfolgreich mit selbst spielenden Harmonikas

Rückblende: Anfang der 1980er-Jahre spielte die Volksmusikgruppe „Türnitzer Buam“ als Profi-Band in der Schweiz. Als diese Zeit vorüber war, kehrte die Gruppe zurück nach Österreich. In der Heimat löste sich diese Formation auf und Gerhard Zöchbauer gründete eine neue Formation der „Türnitzer Buam“, danach die „Türnitzer Musikanten“ und das „Türnitzer Quintett“. In dieser Zeit erschienen viele Langspielplatten und Musikkassetten. 1988 kehrte der eifrige Musiker zurück in die Schweiz, heiratete und blieb bis zum heutigen Tag dort.

Noten lesen oder das Instrument richtig spielen muss man nicht können.“ Gerhard Zöchbauer, Produzent selbst spielender Harmonikas

Die aktuelle Verkaufspalette umfasst Handorgeln in jeder Ausführung und Form. Vom Schwyzer Örgeli aus Eigenproduktion bis hin zu selbst umgebauten Handorgeln, steirischen Ziehharmonikas, Blasinstrumenten wie Trompete, Saxophon, Klarinette usw. „Dazu kommen das selbst spielende Alphorn, die Zither, Gitarre, Violine, Geige, Banjo, Harfe und der äußerst beliebte Renner - der Dudelsack“, zählt Zöchbauer auf. Alle Instrumente verfügen über den jeweiligen Originalton und überzeugen durch ihren Supersound. Die dazu lieferbaren Musikstücke sind von Berufsmusikern mit dem betreffenden Instrument in professionellen Studios eingespielt. Um die selbst spielenden Instrumente am neuesten Stand zu halten, engagiert Zöchbauer Musikanten, die die neuesten Hits der Volksmusik und volkstümlichen Schlager für ihn auf ein Speichermedium aufnehmen.

Zöchbauer kommt immer wieder gerne in seine alte Heimat zurück. Zu seiner Schwester Henriette, die den Hof in Moosbach übernommen hat, pflegt er guten Kontakt sowie zur Mutter, den Geschwistern, Freunden und Bekannten. Die Liebe zu Türnitz geht so weit, dass „es möglicherweise zum Marktfest 2024 in Türnitz zu einer musikalischen Überraschung kommen kann“, will er aber noch nicht mehr verraten.

