Über die Höhe des Kaufpreises könnten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) im Moment noch keine Angaben machen, erklärt Sprecher Christopher Seif. Kursierende Gerüchte bestätigt er auf NÖN-Anfrage aber: Die ÖBB suchen für das Bahnhofsgebäude in der Bezirkshauptstadt einen Abnehmer.

Die Verkaufsabsichten begründet Seif mit Kosten- und Sicherheitsgründen: „Die Betriebsführung und die damit verbundene Steuerung der Sicherheitsanlagen gehören zu den wichtigsten Tätigkeiten im Bahnbetrieb. Ohne diese Steuerungsmöglichkeiten auf dem neuesten Stand wäre ein sicherer, effizienter und kostengünstiger Betrieb nicht möglich.“ Folglich werden laut Seif laufend Fahrdienstleitungen von kleineren Bahnhöfen in die fünf großen Betriebsführungszentralen Wien, Linz, Salzburg, Villach und Innsbruck integriert: „Dadurch fallen an einigen Bahnhöfen die Fahrdienstleitungen weg, so auch im Traisen- und Gölsental, wovon der Bahnhof Lilienfeld betroffen ist. Deshalb soll das Gebäude verkauft werden.“ Findet sich ein Abnehmer, wollen die ÖBB als Ersatz einen überdachten Wartebereich für Reisende schaffen.

„Der Personenverkehr ist weiterhin bis Schrambach vor- gesehen.“ Christopher Seif, Sprecher der ÖBB

Eine Einstellung des Bahnverkehrs von Traisen bis in die Bezirkshauptstadt sei nicht geplant, versichert Seif: „Der Personenverkehr ist weiterhin bis Schrambach vorgesehen.“ In diesem Zusammenhang verweist er auch auf die Grundsatzvereinbarung über ÖBB-Infrastrukturmaßnahmen in Niederösterreich vom November 2017. Der zufolge laufe aktuell eine Attraktivierung der Traisentalbahn, die auch elektrifiziert werden soll.

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher sieht die Verkaufsabsichten der ÖBB positiv: „Wir wären froh, wenn die ÖBB einen Käufer findet und das Bahnhofsgebäude einer Nutzung zugeführt wird.“ Eine Einschränkung des öffentlichen Verkehrs erwarte er durch diese Maßnahme in keinerlei Hinsicht. Einerseits sei viel in die Modernisierung des Bahnhofs Lilienfeld inklusive Bau der Park & Ride-Anlage investiert worden, andererseits sei die Frequentierung durchwegs gut, hält das Lilienfelder Stadtoberhaupt fest.