Hainfelder Familie mit Alpakas erfolgreich

Die letzten 30 Jahre hat die Familie Kaufmann sich der Zucht von Rindern und Schafen verschrieben. „Auf der Suche nach neuen Herausforderungen haben wir uns sofort in das Wesen der Alpakas verliebt“, erzählt Alfred Kaufmann.

Jetzt waren sie mit fünf Alpakas, drei Stuten - Greta, Onja und Olivia, alle 1,5 Jahre alt, und zwei Hengsten - Pegasus (2,5 Jahre) und Nanuk (3,5 Jahre) - auf der „World Alpaca Expo“ in der Messe- und Stadthalle Graz dabei. Hier traf sich die gesamte „Alpakawelt“, nachdem die Messe wegen Corona schon zwei Mal verschoben werden musste.

Rund 400 Tiere wurden präsentiert. Klar für Kaufmann, der im Alpaka-Zuchtverband aktiv ist, seine Vierbeiner vorstellen zu wollen. Seine Junghengste sollen künftig als Deckhengste zum Einsatz kommen. Erfreulich: Alle ihre Tiere erhielten beachtliche Bewertungen der gestrengen Juroren.

Der richtige Braunton und Feinheit der Wolle zählen

„Begutachtet werden das Exterieur, der Gang, auch das Verhalten der Tiere. In erster Linie geht es aber um die Brauntöne im Fell, ebenso um die Feinheit und Länge der Wolle“, erklärt Kaufmann.

Bei der Zuchtschau hatte er Unterstützung von seiner Familie. Im Bewerb brillierten alle Tiere der Kaufmanns: Hengst Pegasus siegte in der Klasse „über 30 Monate“, Farbe „medium brown“. Hengst Nanuk ging in der Kategorie über 36 Monate an den Start und heimste einen zweiten Platz ein. Die Stuten schafften in der Altersklasse zwölf bis 24 Monate in der Farbkategorie „light foam“ je einen dritten Platz. Stute Onja landete dann noch in der selben Altersklasse, aber in der Farbkategorie „medium brown“, auf Rang vier.

Die Erfolge animieren Kaufmann. „Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden“, sagt dieser. Die Konkurrenz stammte aus ganz Europa, die Besucher kamen aus der ganzen Welt. Er weiß: Die Wolle der Tiere ist begehrt. „Käufer müssen sich dafür voranmelden“, berichtet Kaufmann. Zwischen 50 und 80 Euro kostet ein Kilo feiner Alpaka-Wolle aktuell. Die wertvollen Tiere selbst sind hingegen genügsam. Sie kommen mit Heu, Gras, Wasser und ein wenig Vitaminen als Zusatz aus.

An diese Messe angeschlossen war die „World Alpaca Conference“ mit vielen Vorträgen rund um Alpakas. „Die World Conference war wirklich hochkarätig, von den Besuchern her als auch von den Vortragsthemen“, gibt sich Kaufmann begeistert.

Aus den ersten sieben Tieren der Kaufmanns ist heute eine stattliche Herde von 36 Alpakas, darunter zehn Fohlen, vier Hengste, der Rest Stuten, gewachsen. Der Hof befindet sich in Bernau. Hier wachsen die Tiere in natürlicher Umgebung auf. Im Mai werden sie geschoren. Ihre Wolle wird zu Hauben, Socken, Decken und Polstern verarbeitet. Im Hofladen und auf Weihnachtsmärkten vertreiben die Kaufmanns ihre Produkte. Die Alpakas sind aber nicht die einzigen Tiere der Alpaka-Züchter. Sie versorgen noch 70 Milchschafe für die Schafkäseproduktion.

