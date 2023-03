Kaumberger Floriani in Paraguay

Angefangen hat alles mit einem Besuch von Christian Hafenecker in Paraguay. Dort knüpfte er Kontakte zur neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr von Emboscada.

Als vor zwei Jahren dann für die Feuerwehr Kaumberg neue Einsatzuniformen gekauft wurden, war klar, dass die Alten nach Südamerika gehen sollten. Da aber zum Zeitpunkt der Verschiffung auch gleichzeitig Ausrüstung für die Ukraine gesammelt wurde, wurde geteilt. So fanden Einsatzoveralls, Schutzjacken und Stiefel zusammen mit dem alten hy-draulischen Rettungsgerät im Schiffscontainer eines Auswanderers den Weg nach Paraguay. Im Vorjahr (die NÖN berichtete) wurden dann Ausrüstung und Gerät in einem großen Festakt der Bevölkerung vorgestellt. „El Austriaco“, wie der Rettungssatz getauft wurde, ist der ganze Stolz der „Bomberos“. Gleichzeitig ging auch die Bitte der Emboscada Feuerwehr an die Kaumberger, sie doch zu besuchen und gemeinsam zu trainieren.

Nach langer Planung war es nun so weit: Am Samstag flog eine dreizehnköpfige Delegation der Kaumberger Floriani nach Paraguay. Am Programm stehen gemeinsame Ausbildung und Ausflüge sowie Besuche bei diversen Honoratoren und den deutschsprachigen Gemeinden.

