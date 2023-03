Vietnamesen zu Gast im Stift Lilienfeld

Einen nicht alltäglichen Besuch hatte Abt Pius Maurer am Sonntag im Stift. Drei vietnamesische Zisterzienser und deren Begleitung stellten sich in der Zisterzienserabtei ein. Diese halten sich derzeit im Stift Heiligenkreuz zum Studium auf.

„Es ist sehr erstaunlich, dass die Hälfte der Zisterziensermönche weltweit in Vietnam lebt. Dort gibt es seit 1935 Zisterzienser, die auf das Wirken des französischen Missionars Henri Denis zurückgehen. Dieser hat 1918 das Kloster Phuoc-Son - „Berg des Glücks“ - in Vietnam gegründet, das zunächst zu keinem Orden gehörte und mehr einer Strohhütte als einem Haus glich. Er konnte viele Vietnamesen für dieses Kloster gewinnen“, informiert Pius. 1935 wurde das Kloster Phuoc-Son dem Zisterzienserorden angeschlossen. Heute finden sich acht Zisterzienserabteien in Vietnam.

„Seit etwa 20 Jahren gibt es in Vietnam sehr viele Nachwuchsmönche in den Zisterzienserklöstern“, weiß er. Diese suchen Kontakt zu Zisterziensern in Europa. Die vietnamesischen Zisterzienser bestaunen die Jahrhunderte alte christliche Kultur. „Weil es in den vietnamesischen Zisterzienserklöstern eben so viel geistlichen Nachwuchs gibt, helfen einige in österreichischen Klöstern personell aus“, erzählt Pius. Die katholische Kirche ist sehr international geprägt und steht einer gegenseitigen personellen Unterstützung über Ländergrenzen hinweg positiv gegenüber. „Allerdings muss dabei darauf geachtet werden, ob die Personen gut zu unserer Mentalität passen und bereit sind, sich unseren Traditionen anzupassen“, sagt Pius. Er selbst hatte bei seinem Theologiestudium in Rom Kontakt zu vietnamesischen Mitstudenten. „Ich habe sie als sehr angenehm und gutherzig kennengelernt“, erinnert sich der Abt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.