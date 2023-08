300 deutsche Schäferhunde in Traisen

Der deutsche Schäferhund: Fährtenhund, Schutzhund und treuer Familienbegleiter: 300 der schönsten Vertreter dieser Rasse aus dem In- und Ausland stellten sich am Wochenende am Sportplatz verschiedensten Leistungs- und Zuchtwettbwerben. Dabei fand auch die Österreich-Qualifikation für die kommende Schäferhunde-Weltmeisterschaft statt.

Ein Hund ist kein Stofftier