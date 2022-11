Schnelleres Web für die Türnitzer

Das A1-Glasfasernetz wird im Bezirk Lilienfeld weiter ausgebaut. So wurden in der Marktgemeinde Türnitz knapp 350 weitere Haushalte mit dem Breitand-Anschluss versorgt. Die Ortschaften Freiland und Lehenrotte haben nun einen deutlich verbesserten Zugang zum leistungsfähigen Glasfasernetz mit spürbar schnelleren Datenübertragungen. Mit bis zu 300 Mbit/s können die Bewohner hier nun im Internet surfen und haben zusätzlich die Möglichkeit, mit A1 Xplore TV Kabelfernsehen in hochauflösender Qualität zu empfangen.

Im Rahmen des Ausbaus wurden in Türnitz insgesamt mehr als 17 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 16 neu errichtete Schaltstellen an das Glasfasernetz angebunden. Die Nutzung des Internets ist für die Haushalte ab sofort möglich.

Vorteile für Wirtschaft und private Haushalte

Christian Leeb, Bürgermeister der Marktgemeinde Türnitz, betont die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile, die sich daraus für seine Gemeinde ergeben: „Mit dem A1-Breitbandausbau sind wir nun einen weiteren wichtigen Schritt zur Digitalisierung in der Gemeinde gegangen. Der schnelle und sichere Zugang zur digitalen Welt ist in der heutigen Zeit für Bildungseinrichtungen und Unternehmen genauso bedeutend wie in den privaten Haushalten.“

Speziell die Möglichkeit im „Home Office“ auf höhere Bandbreiten zugreifen zu können, würden viele in der Bevölkerung als sehr positiv empfinden. „Wir werden auch in naher Zukunft den Breitbandausbau mit A1 gemeinsam forcieren und neu entstehende Siedlungsgebiete mit Glasfaser-Internet versorgen“, kündigt Leeb an.

Der Glasfaserausbau ist laut A1 dabei noch lange nicht angeschlossen. „Unser Ziel ist es, dass jeder Haushalt und jedes Unternehmen in Österreich von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitiert. Ein schnelles Breitbandnetz ist die Basis für die Digitalisierung von Unternehmen und Gemeinden“, erklärt Paul Galuska, Breitbandbeauftragter von A1. „Es freut uns sehr, dass Türnitz nun an das A1 Glasfasernetz angebunden ist. Vielen Dank an die Gemeinde und alle Beteiligten für die Umsetzung des Projekts“, betont Galuska überdies.

Im nächsten Jahr soll dann auch die Anthofsiedlung mit Glasfaser versorgt werden. Ebenso werden Teile der Traisenbachstraße und der Weidenau versorgt. Hier wird mit der Verlegung einer neuen Hauptwasserleitung das Breitband-Internet gleich mitverlegt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.