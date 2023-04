Lilienfelder Bezirkshauptmann: „Corona hat alles überlagert“

Seit 24. März 2015 ist Franz Kemetmüller Bezirkshauptmann von Lilienfeld. Damals folgte er auf seinen Vorgänger Ernst Anzeletti. Mit Mai tritt der 62-Jährige nun selbst den Ruhestand an. Im NÖN-Gespräch blickt er zurück.

NÖN: Welche Ereignisse haben Sie rückblickend als besonders herausfordernd in Erinnerung?

Franz Kemetmüller: Auf jeden Fall den massiven Schneefall 2019, den Lawinenabgang in Hohenberg mit zwei verschütteten Tourengehern, auch erst heuer den Lawinenabgang in Annaberg. Unvergessen bleibt mir der Brand im Mehrparteienhaus am Traisner Taurerweg 2021 mit einer Toten und einer Schwerverletzten. Das waren dramatische Ereignisse, bei denen die Baulichtorganisationen und die Behörde äußerst gefordert waren und wo sich das perfekte Zusammenspiel untereinander gezeigt hat.

Corona hat das Leben der Menschen, auch im Bezirk, verändert. Wie hat sich das auf die Behörde ausgewirkt?

Kemetmüller: Das waren drei Jahre, wie es sie für eine Bezirkshauptmannschaft bislang noch nie gab. Corona hat alles andere überlagert. Besonders das Umsetzen der Sperrverordnung mit den Ausreisebeschränkungen aus dem Bezirk Lilienfeld hat uns alle tagelang beschäftigt. Auch die Demons-trationen im Bezirk erforderten bei unserem Handeln viel Fingerspitzengefühl.

Als Bezirkshauptmann wird man auch mit menschlichen Tragödien konfrontiert - was hat Sie im Bezirk besonders berührt?

Kemetmüller: Das war, als ein alkoholisiertes Paar aus dem Bezirk ihren minderjährigen Sohn einfach in der St. Pöltner Fußgängerzone stehen ließ, um weiter trinken zu gehen. Die Eltern haben erst Stunden später den ,Verlust‘ gemeldet. Ebenso erschütterte mich der Fall, wo zwei Minderjährige ihren Vater mit einem Messer attackiert haben.

Bezirkshauptmannschaften sind heute mit Securitys und Sicherheitsschleusen ausgestattet. Gab es je Bedrohungsszenarien gegen Sie?

Kemetmüller: In Lilienfeld nie, bis auf einen Anruf eines Alkoholisierten. In Melk und Waidhofen/Thaya, wo ich früher tätig war, war das hingegen massiv. Staatsverweigerer haben mich bedroht, bis in den Privatbereich.

Wenn Sie auf ihre Zeit in Lilienfeld zurückblicken - was ist Ihnen dabei in besonders positiver Erinnerung?

Kemetmüller: Die vielen freundlichen Begegnungen, auch mit Personen, die ich nicht zuvor persönlich kannte. Das perfekte Zusammenspiel mit meinen Kollegen der BH, den Gemeinden und Organisationen. Besonders hervorzuheben ist unser Sicherheitsstammtisch.

Was möchten Sie Ihrer Nachfolgerin Heidelinde Grubhofer mit auf den Weg geben?

Kemetmüller: Ich möchte ihr ein gut bestelltes Haus mit motivierten Mitarbeitern übergeben und wünsche mir, dass sie es so familiär weiterführt.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.