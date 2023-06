„Vertragspflicht gilt“

Die Klimaschutzaktivisten von „Fridays for Future“ demonstrierten vor Isoplus (Seiten 8 und 9). Geschäftsführer Christian Rockenbauer gab der NÖN dazu ein Interview.

Klimaschutz

NÖN: Was halten Sie von der Klimademo vor Ihrer Firma?

Christian Rockenbauer: Fridays for Future hat uns zur Thematik um die Pipeline kontaktiert. Wir standen dazu in schriftlichen Kontakt und haben klar gesagt, dass wir mit dem heutigen Wissen und unserer Firmenphilosophie diesen Vertrag heute so nicht mehr abschließen würden. Aber wir können aus diesem Vertrag nicht aussteigen, ohne die eigene Firmenexistenz zu bedrohen. Wir haben klargemacht, dass wir den kompletten Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft bereits eingeleitet haben. Dieser Weg kann aber nicht mit dem Fallbeil, sondern nur schrittweise erfolgen.

Wie sehen Sie persönlich den weltweiten „Klimawandel“?

Rockenbauer: „Er ist Realität und erfordert unser Handeln. Aber ich bin kein Klimaexperte, das können andere besser beurteilen. Wir produzieren vorgedämmte Rohrsysteme für ökologische Energielösungen. Unsere Produkte tragen wesentlich zum Erreichen des Green Deals bei. Ab 2024 wird der Anteil aus Projekten des Öl- und Gasgeschäft am Gruppenumsatz nur mehr ein Prozent betragen. 99 Prozent des Umsatzes werden dann aus Fernwärmeprodukten generiert. Wir waren schon Teil dieses Wandels, bevor Fridays for Future auf dieses Thema aufmerksam wurde.

Was sagen Sie zum Pipelinebau in Afrika?

Rockenbauer: Die Isoplus-Fernwärmetechnik ist durch die 24,9-Prozent-Beteiligung am Joint Venture ISOAF zur Isolierung der Pipelinerohre vertraglich verpflichtet. Aus heutiger Sicht würden wir eben diesen Vertrag nicht mehr abschließen. Als Management haben wir auch eine rechtliche, wirtschaftliche und soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Geschäftspartnern.

Hatte die Aktion Auswirkungen auf die Produktion?

Rockenbauer: Nein, aber wir achteten sehr darauf, dass beim Zu- und Abliefern niemand zu Schaden kam und dass unser gewohnter Produktionsablauf ohne große Einschränkungen weiterlaufen konnte.