Rohrbacher Sängerin Litha veröffentlichte neue Single

Emotionale Mauern, die man aufrecht erhält, nicht um sich selbst zu schützen, sondern andere: Darum geht es in Lithas, bürgerlich Lisa Lurger, neuer Single „Into Thin Air“. Nach den Singles „Mercy“ und „Tired“ ist dies nun die dritte Veröffentlichung der Rohrbacher Sängerin.

„Emotionale Mauern sind manchmal auch gut, sonst würde man in den Emotionen ertrinken“, sagt Lisa Lurger. In dem Song wird die Überwältigung durch die Emotionen mit der Metapher, sich in Luft aufzulösen, umschrieben. Die emotionalen Mauern dienen nicht nur dem Selbstschutz, auch dem Schutz anderer.

„Lieber verstecke ich mich, als andere mit den Emotionen zu belasten“, beschreibt die Sängerin die Intention des Textes. Wie in allen ihren Liedern steckt viel Persönliches in „Into Thin Air“. Ihren Musikstil beschreibt Lurger als eine Mischung aus „Swag Pop“ und „Deep Dive Pop“.

„Ich mache keinen Pop, der unterhält. Ich mache Pop, der einen in die Tiefe mitnimmt, in den man tief eintauchen kann.“

Musik begleitet sie seit ihrer Kindheit

Lisa Lurger wuchs in Hainfeld auf. Mit sechs Jahren startete sie mit dem Klavierunterricht in der Musikschule. Musikalisch geprägt hat sie auch ihre Familie: Ihr Großvater war viele Jahrzehnte bei der Blasmusik und auch für ihre Eltern war Musik von großer Bedeutung.

Am Lilienfelder Gymnasium spielte Lisa Lurger in der Schulband. Dort begann ihre Freundschaft mit dem Gitarristen und Folk-Sänger Thomas Gravogl, mit dem sie seither Musik macht. Gemeinsam mit dem Bassisten Gerald Schaffhauser treten sie als die „Kokoskumpeln“ auf. Wenn dann noch Johannes Forstreiter am Schlagzeug dazu kommt, heißt das Quartett „Feathered Friends“.

Nach ihrer Matura zog Lisa Lurger 2007 nach Wien und studierte dort das Konzertfach Jazz-Gesang und später Instrumental- und Gesangspädagogik. In Wien arbeitete Lisa Luger schon mit namhaften Musikern zusammen, darunter Willi Resetarits, Martin Spengler & die foischen Wiener und Lylit. Mittlerweile ist die nun 33-jährige hauptberufliche Musikerin und Gesangslehrerin nach Rohrbach gezogen, spürt aber auch noch eine Verbundenheit mit Wien. „Ich brauche die Waage zwischen Land- und Stadtleben. Der Puls der Stadt bringt in mir etwas in Bewegung“, sagt Lurger. In der Bundeshauptstadt arbeitet sie gemeinsam mit dem Produzenten und Schlagzeuger Andreas Lettner ihre Lieder aus.

Album kommt im Herbst 2023

Im nächsten Oktober wird Lithas erstes Album erscheinen.

„Das Album wird nicht mit Leichtigkeit unterhalten, aber bunt wird es trotzdem. Ich werde viele Facetten zeigen, und viele Geschichten aus meinem Leben erzählen“, macht die Sängerin neugierig.

Im Album steht die Exploration der Tiefen ihrer Seele und die emotionale Anbindung im Mittelpunkt. Der Sängerin ist es neben den persönlichen Themen auch wichtig, humanistische, gesellschaftspolitische Themen zu verarbeiten. In der Albumproduktion arbeitet Litha mit Jay Choma und Manu Diem, die mit ihren charaktervollen Stimmen Kraft auf die Platte bringen.

