Annaberger Ortskern wird attraktiviert

An Attraktionen mangelt es in Annaberg im Sommer wie auch im Winter nicht. Ob Wandern, Radfahren, Skifahren oder ein Flug mit der Zipline – in der Region gibt es viel zu erleben. Um das Angebot noch besser in Szene zu setzen, werden beim von der ecoplus-Regionalförderung unterstützten Projekt nun neue ansprechende Plätze im Ortskern geschaffen.

Konkret wird im Zuge der Attraktivierung des Ortszentrums das sogenannte Ötscherbankerl neu gestaltet und die Bedeutung des Ausblicks durch eine Informationstafel erklärt. Der Naturlehrpfad soll eine neue Hängebrücke mit Blick in die Baumwelt und in das Schluchten- und Dolinensystem des Günsels erhalten.

„Unsere touristische Vision zielt darauf ab, lebens- und liebenswerte Plätze im Ortskern von Annaberg zu schaffen.“ Claudia Kubelka Bürgermeisterin, Annaberg

Die Optimierung des Ausgangspunktes des Naturlehrpfads hinter dem Gemeindehaus ist als Lieblingsplatzerl mit Kopfsteinpflaster, Bankkombination, Informationen zur Ortsgeschichte sowie einem Brunnen geplant. Weiters soll die Holzknechthütte umgestaltet und so die Runde um den Scheiblingberg – derzeit noch ein Geheimtipp – interessanter gemacht werden.

„Wir arbeiten stetig daran, unsere Bergerlebniszentren zu attraktiven Ganzjahresdestinationen auszubauen. Annaberg verfolgt diesen Weg konsequent – die erfolgreiche bisherige Entwicklung kann sich sehen lassen“, unterstreicht Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Die geplanten Maßnahmen verfolgen laut Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka das Ziel, das Zentrum von Annaberg neu zu positionieren und für Gäste und Einheimische attraktiver zu gestalten: „Unsere touristische Vision zielt darauf ab, lebens- und liebenswerte Plätze im Ortskern von Annaberg zu schaffen und Erlebnisse mit der Natur zu etablieren.“ Die Umsetzung sei im Gange. „Der erste Teil ist im Fertigwerden, der zweite Teil der Investitionen wird erst in Angriff genommen“, informiert die Ortschefin.

Für ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki steht fest: „Die Regionalförderung, die ecoplus für das Land Niederösterreich umsetzt, ist für die Gemeinden, Regionen und Projektträger ein starker Partner.“ Von größter Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung seien tatkräftige und innovative Projektträger – wie hier die Gemeinde Annaberg. „Mit der Belebung des Ortskerns wird ein wesentlicher Beitrag zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Region geleistet“, ist sich Miernicki sicher.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.