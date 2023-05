Hegeringschießen im „jagdlichen Paradies“ in Ramsau

„Ein jagdliches Paradies“, schwärmte Karin Liftinger, die zum ersten Mal als Gast beim Hegeringschießen in Ramsau teilnahm, von der idyllischen Landschaft rund um das Gut Marienthal des Gastgebers Stephan Weinberger. Zwei Stunden später stand fest, dass sie die Siegerin des Tages wurde, mit 29,7 Ringen von möglichen dreißig. Vorgabe der Hegeringleitung waren zwei Schüsse, aufgelegt, auf Rehbock in 105 Metern Entfernung und ein Schuss auf Gams in 250 Metern Entfernung. Zur Erklärung für Nichtjäger: Die Ziele Rehbock und Gams sind Zielscheiben mit Ringen.

78 Teilnehmer, Jägerinnen und Jäger vom heimischen Hegering und Gäste waren registriert und konnten ihr Können zeigen. Großzügige Preise, gespendet von heimischen Betrieben, wie dem Golfplatz Adamstal, der Rieder Kistenproduktion oder dem Malermeisterbetrieb FarbtRäume, winkten den Siegern. Die Highlights waren ein Hochstand der Zimmerei Brandtner. Dieser ging an Leopold Bachler aus Kleinzell. Die Tagessiegerin durfte sich über eine Jagdscheibe, handgemalt von Malermeisterin Michelle Schweiger, freuen.

Hegeringleiter Martin Amon, zu dessen Aufgaben es gehört, ein Hegeringschießen pro Jahr zu veranstalten, Stellvertreter Martin Steinacher und Heinrich Grasberger, Leiter der Jagdgesellschaft Ramsau zeigten sich sehr zufrieden mit dem Erfolg der Veranstaltung, an der viele Helfer beteiligt waren. Bis in die Nacht hinein wurde gefachsimpelt und bei Speis und Trank gefeiert. Unter großem Applaus packte zuletzt Anna Steinacher in der lauen Nacht ihre Harmonika aus und spielte auf.

