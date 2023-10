Jagen ist mehr als Schießen

Der Bezirk Lilienfeld, der waldreichste des Landes – Lebensraum für Rot- und Rehwild, Gams-, Muffel- und teils auch Schwarzwild. Ein Paradies für Jäger. Der Wolf, die Schweinepest und der Klimawandel – Themen, die auch die Bezirks-Waidmänner- und -frauen bewegen? Wie steht es um den Wildbretabsatz und das Fallwild? Die NÖN hat sich umgehört.

Die afrikanische Schweinepest ist nicht oberste Priorität. „Wir beobachten aber sehr wohl die Entwicklung bei unseren Nachbarn, da die Schweinepest immer näher an die Landesgrenze kommt“, stellt dazu Bezirksjägermeister Martin Schacherl aus Türnitz fest. Dass das Thema „Wolf “ aktuell eine Sorge, vor allem der Landwirtschaft, ist, bestätigt er, denn: „Im Jagdbetrieb gibt es immer wieder Verdacht auf Wolfsrisse, eine Sesshaftigkeit eines oder mehrerer Wölfe lässt sich derzeit aber nicht bestätigen.“ Dazu merkt Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner aus Traisen, selbst Jäger, an: „Den Wolf sehe ich als Jäger nicht als Konkurrenz, jedoch habe ich als Bauer und Tierhalter, dem das Wohl seiner Tiere am Herzen liegt, ein Riesenproblem damit, wenn man diesen unendlich schützt.“ Der Wolf ist, findet er, in Europa bei weitem nicht mehr vom Aussterben bedroht. „Er braucht unbedingt eine Regulation wie es auch in Teilen Europas schon der Fall ist. Es ist nur eine Frage der Zeit und er wird auch unsere Region besiedeln. Was dies für unsere Landwirtschaft mit Vieh- und Weidehaltung, unsere Kulturlandschaft und den Tourismus bedeutet, ist vielen noch nicht bewusst“, unterstreicht er. Weiters kann er es absolut nicht verstehen, „wenn ein Tier geschützt und verteidigt wird und andererseits unzählige Rinder, Pferde, Schafe qualvoll durch Risse verenden müssen.“ „Wo bleibt hier der Tierschutz?“, fragt er sich.

Frauen sind eine positive Bereicherung in der Jagd, da sie oft einen anderen Zugang zum Erlegen von Wild haben. Martin Schacherl, Bezirksjägermeister von Lilienfeld

Erfreulich empfindet indes Bezirksjägermeister Schacherl den Zulauf zur Ausbildung der Jungjäger. „Es ist oft beeindruckend wie wissbegierig, die durchaus jungen Teilnehmer sind“, merkt er an und stellt fest: „Das Erlernte über ökologische und biologische Zusammenhänge erwirkt nach Ende des Kurses oft ein anderes, positives Verständnis für Jagd und Natur. Auch wenn in weiterer Folge oft die Jagd nicht aktiv ausgeübt wird, ist das erworbene Wissen oft prägend für das Verhalten in der Natur.“ Der Anteil an weiblichen Teilnehmern liegt im Bezirk Lilienfeld im landesweiten Trend. Der erfahrene Waidmann ist überzeugt: „Frauen sind eine positive Bereicherung in der Jagd, da sie oft einen anderen Zugang zum Erlegen von Wild haben. Im Jagdkurs sind sie die Ehrgeizigen, die die Burschen mitreißen. Als Bezirksjägermeister freut es mich, dass wir zwei Jägerinnen als Delegierte nominiert haben.“

Seit elf Jahren begeisterte Waidfrau ist Jausenstationsbetreiberin Sonja Heidlmair vom Waldbauernhof in Annaberg. Aufgewachsen mit Wald, Wild, Natur und Jagd hat sie schon als Kind mit ihren beiden Großvätern und dem Vater die Leidenschaft zum Waidwerk entdeckt und somit das Jägerhandwerk früh erlernt. Sie betont: „Zum Jagen gehört mehr als das Schießen. Hier geht es vor allem nicht darum, wieviel man, sondern was man erlegt.“ Sie genießt das Beobachten der Wildtiere sowie die Schonzeit, wenn im Revier wieder Ruhe einkehrt. „Dann beginnt für mich ein wichtiger Abschnitt im Jagdjahr, nämlich, während der Notzeit im Winter, die Wildtiere ausreichend mit Futter zu versorgen.“

„Jeder Jäger, egal ob Freizeit- oder Berufsjäger in Österreich, leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Naturschutz.“ Rudolf Buchner, Bezirksbauernkammerobmann und Jäger

Buchner indes weiß um unterschiedliche Zugänge zur Jagd: „Natürlich sehen bäuerliche Jäger die Jagd oft anders als Jäger, die keine Grundbesitzer sind. “ Fakt sei: Die Jagd ist mit Grund und Boden verbunden. Sie ist wichtig, um ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen, damit einerseits ein gesunder, nachhaltiger, artenreicher und andererseits aber auch ein wirtschaftlich verträglicher Wildstand erhalten werden kann. Gerade in Zeiten des Klimawandels empfindet es Buchner als „unumgänglich, einen gesunden und nachhaltigen Mischwald für die Zukunft zu erhalten und gestalten.“ Dadurch kommt es unter Jägern auch zu den Meinungsverschiedenheiten wie über Abschusszahlen oder Bedeutung des Forstes contra Wildbestand. Buchner ist aber überzeugt: „Jeder Jäger, egal ob Freizeit- oder Berufsjäger in Österreich, leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Naturschutz.“

Firma Parzer und Reibenwein setzt auf Wild aus dem Bezirk Lilienfeld, Pielachtal und dem Mariazellerland

Wildbret – die einen lieben es, die anderen können diesem Fleisch nichts abgewinnen. Die Firma Parzer und Reibenwein aus St. Pölten hat im Bezirk Lilienfeld mehrere gekühlte Wildfleischannahmestellen, so auch in Schrambach in der Bergknappengasse 50 und in Türnitz, beim Gasthaus Sieber-Plöttigmühle, in der Schildbachrotte. Hier können Jäger, die mit Parzer und Reibenwein kooperieren, in einem Kühlraum ihr erlegtes Wild abgeben. Es muss dafür nur waidmännisch fachgerecht aufgebrochen und gekennzeichnet werden.

Wildfleischexperte Günter Reibenwein verweist auf Wild als urtümlichstes bekömmliches Fleisch, hier auf der Jagd, begleitet von Margit, Alexander und Catarina Reibenwein (ab 2. v. l.). Foto: privat, Reibenwein Foto: Reibenwein

„Wir holen dann zwei Mal die Woche das Fleisch ab“, informiert Günter Reibenwein. Einige Waidmänner, vor allem jene mit größeren Revieren, haben hingegen eigene Kühlräume und vermarkten auch direkt. Da holt Reibenwein direkt das Wildfleisch ab wie beispielsweise in Annaberg. „Wildbret ist für die Österreicher eine typische Herbstmahlzeit“, sagt Reibenwein und stellt fest: „Den Rest des Jahres wird das Wild von vielen als hochwertiges Fleisch leider vergessen.“ Sein Geschäft hätte von September bis Weihnachten Hochsaison, zwei Drittel des Fleisches muss er jedoch übers Jahr an den Großhandel abgeben. Und das, weiß er, bestimmt dann auch den Preis. Denn dem internationalen Großhandel sei die Regionalität nicht so vorrangig. „Wir führen aber nur Wildfleisch aus dem Bezirk Lilienfeld, Pielachtal und Mariazellerland“, betont er. Er bedauert, dass in Österreich nicht wie in anderen Ländern beispielsweise in der Schweiz oder in Frankreich, das Wild permanent ganzjährig sich am Speiseplan findet. „Dabei ist Wild das natürlichste Fleisch“, verweist er auf dieses hochwertige Nahrungsmittel, fernab von Billigfleisch, oft aus dem Ausland.

„Fallwild“ ist ein Regelwerk der Natur und unterliegt Kriterien, wie Krankheit oder Einfluss der Beutegreifer

Das Thema „Fallwild“ ist ein Regelwerk der Natur und unterliegt Kriterien, wie Krankheit oder Einfluss der Beutegreifer. „Dazu zählt leider manchmal auch ein schlechter Schuss“, bedauert indes Bezirksjägermeister Schacherl. Immer wieder fällt Wild im Bezirk dem Straßenverkehr zum Opfer. „Manchmal in der Dämmerungszeit sogar mehrmals täglich“, weiß Josef Eigelsreiter von der Polizeiinspektion Lilienfeld. Er selbst ist Hegeringleiter in Türnitz. Im Rahmen seines Exekutivdienstes hat er das bundesweite Pilotprojekt „Gemeinsam.Sicher mit der Jägerschaft“ initiiert. Dadurch wurden rechtliche Grundlagen geschaffen, dass im Fall eines schwer verletzten Wildes im Straßenverkehr dessen Erlösung nicht nur durch den Revierjäger, sondern auch durch einen anderen befugten Waidmann durchgeführt werden darf, ebenso eine allfällige Nachsuche. Eigelsreiter ist überzeugt: „Das ist ein ganz wichtiges Projekt für Tierethik!“ Denn nichts sei schlimmer als einem leidenden Tier nicht den Gnadenschuss setzen zu dürfen. Und das müsse eben professionell durch einen Waidmann durchgeführt werden.

Die größte Herausforderung für Wald und Wild aber ist aktuell der Klimawandel. Vor allem die langen Trockenperioden sind eine enorme Belastung für Tiere wie Pflanzen. Gerade im Herbst braucht das Wild genügend Nahrung, um sich Fettreserven für den Winter anzulegen. Die Schläge und die Weiden trocknen aus, Wild zieht zu den saftigen Talwiesen, oft neben der Straße, wodurch die Gefahr von Wildunfällen steigt. „Wir stehen sicher vor einer evolutionären Anpassungsphase unserer Wildtiere“, resümiert Schacherl.