Bezirk Lilienfeld verbucht kaum Insolvenzen

Der Kreditschutzverband KSV1870 hat für das Jahr 2021 die Zahlungsunfähigkeiten unter die Lupe genommen. Fazit: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist bezirksweit im Vergleich zu 2020 um zwei auf insgesamt vier gesunken, siebzehn Privatinsolvenzen bedeuten keine Veränderung.

Markus Leopold spricht von einem „Schutzschild“ durch die Corona-Hilfen. Foto: Wagner

Als „recht überraschend“ bewertet Markus Leopold, der Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann, den niedrigen Wert bei den Firmenpleiten, zumal die großen Stundungen für Zahlungen an das Finanzamt oder an die Sozialversicherungen mittlerweile beendet worden seien.

„Die Gründe könnten darin liegen, dass einerseits die wirtschaftliche Entwicklung positiver war, als vorausgesagt wurde, und andererseits die umfangreichen Corona-Hilfsmaßnahmen doch ein entsprechendes Schutzschild waren, Insolvenzen, die durch Corona hervorgerufen worden wären, zu verhindern“, analysiert Leopold.

Weiters könnten Firmen im begründeten Einzelfall nach wie vor Lösungen wegen fälliger Zahlungen mit der öffentlichen Hand vereinbaren, „sodass auch hier Zahlungsunfähigkeit vermieden werden kann“, weiß der Wirtschaftskammer-Obmann.

„Größere Insolvenzen liegen mehrere Jahre zurück“, weiß Burkhard Eberl . Foto: NÖN

Besonders beschäftigt hat die Arbeiterkammer laut Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl keine Unternehmensinsolvenz: „Es handelte sich definitiv um Kleinunternehmen, größere Insolvenzen liegen mehrere Jahre zurück und werden sich hoffentlich in den nächsten Jahren aus unserem Bezirk fern halten.“

Die Ursachen für Privatinsolvenzen sind mannigfaltig: „Es spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, um in eine so prekäre Situation zu geraten. Oft sind mehrere unglückliche Umstände, wie zum Beispiel Scheidung, Arbeitsplatzverlust etc., die zündenden Funken“, weiß Eberl.

In den Beratungsgesprächen stelle die Arbeiterkammer zudem fest, „dass Menschen, die sich in finanziellen Nöten befinden, ihr Konsumverhalten nicht der Gesamtsituation anpassen können“, betont der AK-Chef.

