Im Rahmen der Mitgliederversammlung der SPÖ Eschenau/Rotheau im Gasthof Wochner legte Ortsparteivorsitzender Robert Ruhland sein Amt als Ortsparteivorsitzender nach fünfzehn Jahren zurück und dankte allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit in diesen Jahren.

Es folgte die Neuwahl des Ortsausschusses, der nun von Vorsitzender Helga Wallner angeführt wird.

Fraktionsvorsitzende Sonja Pirker berichtete über die Arbeit im Gemeinderat im letzten Jahr. Nach dem Rücktritt von Gemeinderat Thomas Hochebner übernahm Wolfgang Herz dessen Mandat und wurde in den Ausschuss für Umwelt, Natur, Gesundheitswesen und ökologische Weiterentwicklung gewählt. Ein Großprojekt seitens der Gemeinde war die Organisation der Jubiläumsfeier 800 Jahre Eschenau. Weiters wurden diverse Straßenprojekte realisiert: unter anderem beispielsweise die Asphaltierung des Hauptplatzes in Steubach und die Verbreiterung der Straße in den Sonnleitgraben. Für Essen auf Rädern wurde ein neues E-Auto angeschafft. Dieses Jahr ist geplant, die Fernwärme-Heizungsanlage auf das Grundstück Moser zu verlegen.

Den Bericht des Kassiers erstattete Christian Klug, danach wurde der Vorstand auf Antrag von Kontrollorgan Erich Lechner entlastet.

Sommer-Grillfest neu am Plan

Im Anschluss gab Vorsitzende Helga Wallner einen Überblick über die geplanten Aktivitäten. Zwar enttäuscht über den Verlust eines Mandates bei der Gemeinderatswahl, werde man auf jeden Fall die Arbeit auf sozialer Ebene für Eschenau fortsetzen. Für Familien mit Kindern: Durchführung des monatlichen Kindertreffs, Kinderfrühstück im Rahmen des Ferienspiels und Kindersachenflohmarkt. Des Weiteren für das gesellige Beisammensein: Fußballübertragungen, Advendstandl, Ostereierverteilaktion, Z’saumsingen am Kaiserkogel und neu geplant ein Sommer-Grillfest für Mitglieder. „Die Erlöse (vor allem bei Adventstand und Fußballübertragungen) werden wieder für soziale Zwecke gespendet“, kündigt Wallner an. Wichtig ist ihr auch die weitere konstruktive Zusammenarbeit mit der ÖVP im Gemeinderat zum Wohle aller Eschenauer.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Bürgermeister Albert Pitterle dankte allen Mitgliedern und Funktionären für ihren Einsatz und ging in seiner Rede unter anderem auf die vergangene Gemeinderatswahl ein.

Für seine langjährige Tätigkeit wurde Robert Ruhland mit einem Geschenkkorb gedankt.