Seit 70 Jahren Mitglied der Hainfelder SPÖ: Hubert Pfeffer geehrt

Die SPÖ Hainfeld verfügt derzeit über 151 Mitglieder, an die 100 davon versammelten sich am Freitag im Kultursaal des Gemeindezentrums zur Jahreshauptversammlung.

„Corona-bedingt und aufgrund der verordneten Lockdowns waren die Aktivitäten der SPÖ Hainfeld in den letzten Monaten etwas eingeschränkt, es konnten allerdings dennoch verschiedene Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Eisverteilaktionen für Kinder im Stadtbad, Bürgermeisterkochen, Darts-Turnier, Valentins- und Muttertagsaktionen, Ostereiersuchen, Maifest und dergleichen“, berichtete SPÖ-Stadtparteivorsitzender Vizebürgermeister Andreas Klos.

Auch für die kommenden Monate seien wieder Aktivitäten, wie das Spielefest am 1. Juli am Kinderspielplatz beim Stadtbad, geplant. Im Mittelpunkt der Ehrungen stand Hubert Pfeffer, der bereits unfassbare 70 Jahre Mitglied der SPÖ ist.

Der steirische Nationalratsabgeordnete Max Lercher berichtete über die Parlamentsarbeit und gab durchaus kritische Kommentare zur derzeitigen politischen Situation in Österreich ab. SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Fischer und Bürgermeister Albert Pitterle behandelten in ihren Referaten aktuelle Bezirks- und Gemeindethemen. Traditionsgemäß stimmten am Ende der Versammlung alle Anwesenden das „Lied der Arbeit“ an.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.