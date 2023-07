Tourismusverband Traisen-Gölsental zog positive Bilanz

Der Tourismusverband Traisen-Gölsental kam im Optima Med Kurhotel Salzerbad in Kleinzell zusammen, um Bilanz zu ziehen. Bei Durchsicht der Zahlen zeigte sich ein positives Bild. So lagen die Nächtigungszahlen heuer von Jänner bis April lagen fast 35 Prozent über dem Niveau von 2020, eine Zeit, die ungefähr ab März von Covid geprägt war.

Um dieses Plus zu erreichen wurde auch einiges gemacht. So wurde etwa der Traisental-Radweg vermehrt beworben. Es wurden Radkarten erstellt und es gab eine Online-Kampagne zur „Großen E-Bike Runde“. Die finale Etappe für auf 80 Kilometern von Mariazelle retour nach St. Pölten, entlang des Traisental-Radweges. Im Herbst kann die Region dann auch neue Leader-Förderprojekte beantragen.

Auch heuer gab es bereits einige Projekte. So führte Andreas Kranzmayr eine Wegwarteschulung durch und bis September wird auf Social Media und auf Google Ads für den Naturpark bzw. das Traisen-Gölsental geworben. Auch die Rezertifizierung von Annaberg und Mitterbach als Österreichische Wanderdörfer steht auf dem Programm.

Seit heuer kümmert sich das Naturpark-Team selbst um die gastronomische Versorgung der Wandergäste in der Ötscher-Basis. Zwar sei die Personalsituation fordernd, aber der Saisonstart sei gut gewesen freut man sich im Tourismusverband.

„Als Tourismusverband Traisen-Gölsental sind wir stolz auf unsere Tourismusgemeinde Kleinzell und das Salzerbad.“ Manuel Aichberger, Obmann Tourismusverband Traisen-Gölsental

Das Optima Med Kurhotel Salzerbad in Kleinzell war nicht umsonst Treffpunkt für die Jahreshauptversammlung. „Die Kombination zwischen Gesundheit und Erholung sowie Komfort und Erlebnis macht das Kurhotel zu einem idealen Ort, wo Gäste sowie Patientinnen und Patienten in besonders schöner Landschaft in einem ruhigen und ausgleichenden Ambiente ihren ganz persönlichen Freizeitaktivitäten nachgehen können“, ist Manuel Aichberger, Obmann des Tourismusverbandes Traisen-Gölsental. Bewusst habe man den Ort für dieses Treffen gewählt.

Das Salzerbad verfügt über Ostösterreichs einzige Solemineralquelle. Bei der Quellsole handelt es sich um ein Salzvorkommen mit einer Gesamtmineralisation von 21,6 g/kg Wasser, die vorwiegend aus Natriumchlorid (Kochsalz) besteht. Weitere Inhaltsstoffe sind nur in geringen Mengen vorhanden. Unter kurärztlicher Betreuung werden Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und präventiv Burnout-Erkrankungen behandelt.

Das Haus hat eine lange Tradition. Schon 1861 ließ Franz Vorauer ein erster Gutachten über die Heilkraft des Wassers in Kleinzell erstellen. Mit dem nächsten Besitzer wurde der Kurort „Salzerbad“ gebaut, dessen Name auch amtlich bestätigt wurde. Unter ärztlicher Leitung wurden Sonnen-, Sand- und Luftbäder, aber auch Heilgymnastik, Abhärtungs-, Inhalations-, Diät- und Entfettungskuren angeboten. Der Erste Weltkrieg bedeutete das Ende für den Kurort. 2017 übernahm die SeneCura-Gruppe das 4-Sterne-Kurhotel von der DDr. Wagner Gruppe. Seither wird das Gesundheitsresort, wie die anderen Häuser unserer Gruppe, unter der Marke OptimaMed geführt.