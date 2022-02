Wechsel im Vereinsvorstand der Sommerkurse Lilienfeld

Im Zuge der Jahreshauptversammlung des Vereins Sommerkurse Lilienfeld wurde der Vorstand für die Funktionsperiode 2022 bis 2026 einstimmig gewählt (siehe ganz unten).

Neuer Mann restaurierte die Stiftsorgel 2001

Die im Amt bestätigte Präsidentin Karen De Pastel würdigte die aufwendige und gute Arbeit der seit 2010 tätigen Kassierin Elfriede Hafner, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit für die Sommerakademie Lilienfeld (SAL) beenden musste. An ihre Stelle tritt nun Orgelbauer Michael Walcker-Mayer, der die große Stiftsorgel im Jahre 2001 restaurierte und einen neuen Spieltisch einbauen ließ.

Präsidentin De Pastel dankte den Mitgliedern des Vorstandes und den Dozenten für deren Unterstützung und Mitwirkung in den vergangenen Jahren wie auch dem Team der SAL für die gute Zusammenarbeit.

Ferner richtete sie ihren Dank an das Stift Lilienfeld, unter anderem für die Gratis-Benützung der Stiftsräume, an die Stadtgemeinde Lilienfeld, an Cornelius Grupp und das Land Niederösterreich sowie an alle weiteren Sponsoren für die finanzielle Unterstützung dieses Projektes.

In diversen Berichten wurde die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung von regionalen Musikern und Studierenden für den Erhalt und zur Förderung des kulturellen Lebens hervorhoben. Ebenso berichtete Karen De Pastel über die Eröffnung mit Beethovens Oper „Fidelio“ zum Auftakt der 40. Sommerakademie 2021 in der Stiftsbasilika Lilienfeld.

135 Studierende waren bei der SAL 2021 dabei

Die Sommerakademie umfasst Vokal- und Instrumentalkurse, die von international anerkannten Fachleuten und Pädagogen gehalten werden. Die Mehrheit der Lehrenden unterrichtet an Universitäten im In- und Ausland. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich von erfahrenen Berufsmusikern und Künstlern unterrichten zu lassen und ihre einstudierten Werke gemeinsam und solistisch vor Publikum zu bringen.

An der SAL 2021 nahmen 135 Studierende und einige passive Hörer teil, davon waren 52 Kinder und Jugendliche im Schulalter sowie 83 ältere Personen. Es seien Studierende aus Österreich, Deutschland, Italien, Taiwan, Ecuador, Brasilien, Polen, Slowenien und Asien dabei gewesen, verweist De Pastel auf die internationale Beteiligung.

Als Rechnungsprüfer wurden Christoph Dachauer und Wolfgang Renner (an Stelle von Michael Walcker-Mayer) einstimmig für die Funktionsperiode 2022 bis 2024 gewählt.

