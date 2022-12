Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Lilienfeld

Werbung

Brandstifter in Lilienfeld unterwegs

Nach einem Streit mit seinen Eltern setzt ein 17-Jähriger im Jänner in der Bezirkshauptstadt eine Lichtkuppel am Dach der BILLA-Filiale, vier Müllcontainer in der Nähe des Freibades und der Berufsschule und eine Zeitungstasche in Brand. Die Feuer können allerdings von der Feuerwehr und Zeugen gelöscht werden. Der Lilienfelder richtet bei der Stadtgemeinde und dem Supermarkt fast 300.000 Euro Schaden an. Vor Gericht zeigt sich der Jugendliche voll geständig. Urteil: 20 Monate Haft, 15 Monate werden bedingt nachgesehen. Außerdem erhält er eine Weisung zur Fortführung seiner Psychotherapie und zu psychiatrischer Behandlung. Da ihm seine fünfmonatige Untersuchungshaft angerechnet wird, darf der 17-Jährige nach der Verhandlung nach Hause.

An mehreren Orten in Lilienfeld schlägt der Feuerteufel zu. Foto: Bfkdo Lilienfeld

PREFA entwickelt Weltneuheit

Umweltfreundlichen Strom produzieren und den horrenden Energiepreisen trotzen: Mit dem Solardach bringt das Lilienfelder Unternehmen eine Welt-Neuheit auf den Markt– das erste Dach, das die Sonnenkraft vollflächig nutzt. Dabei handelt es sich um eine Aluminium-Dachplatte mit integrierter Photovoltaikanlage, die fest mit der Grundplatte aus beschichtetem Aluminium verbunden ist. Mit diesem Produkt will das Unternehmen laut Prefa-Geschäftsführer Leopold Pasquali vor allem am Neubau-Sektor wachsen.

Mit dem Solardach bringt das Lilienfelder Unternehmen eine Welt-Neuheit auf den Markt. Foto: Croce & Wir

100 Jahre Traisner Hütte

Im August 1922 wird die höchst gelegene Hütte am Muckenkogel eröffnet. 2022 feiert das beliebte Ausflugsziel am Lilienfelder Hausberg den 100. Geburtstag. Das Vereinshaus der Traisner Naturfreunde auf 1.313 Metern Seehöhe auf der Hinteralm kann auch auf eine bewegte Geschichte verweisen. Bewirtschaftet wird die Blockhütte, bestehend aus Vorraum, Küche, Gastraum und einem Matratzenlager für etwa 30 Personen, damals an den Wochenenden von zwei Hüttenwarten. Ab 1931 wird die Hütte verpachtet. Heute schwingt als bereits 16. Pächter der Geschichte Andreas Berger das Zepter. Aktuelle Obfrau der Naturfreunde Traisen ist Helga Beyerl, insgesamt gibt es in der Historie bisher zehn Obleute.

Die Traisner Hütte am Muckenkogel gibt es seit 100 Jahren. Foto: Naturfreunde NÖ

Christian Kolonovits wird Eschenauer Ehrenbürger

Er ist erfolgreicher Komponist, Dirigent und Musikproduzent – und frisch gebackener Ehrenbürger des Ökodorfs Eschenau. Im Rahmen eines großen Danke-Festes Ende Juli wird Christian Kolonovits mit der höchsten Gemeindeauszeichnung bedacht. Kolonovits besitzt seit über 40 Jahren ein Haus in Eschenau. Bürgermeister Alois Kaiser bezeichnet den Künstler als „Botschafter des Friedens“.

Christian Kolonovits ist Eschenauer Ehrenbürger. Foto: Kortan

Sensation im Weißen Zoo

Mit einer neuen tierischen Sensation wartet im Juni der „Weiße Zoo“ in Kernhof auf: Erstmals gibt es in Österreich eine ganz besondere Katzenart, die Wieselkatze, zu bestaunen. Nach jahrelangem Suchen ist es dem erfolgreichen Betreiberteam Rainer Zöchling und Herbert Eder gelungen, diese extrem seltenen Tiere – ein Pärchen - erstmals und als einziger Zoo nach Österreich zu bringen. Die internationale Zoowelt gab ihnen keine Chance auf Nachzucht. Dennoch hat es jetzt geklappt: Zwei Jaguarundi-Babys sind geboren, wohlauf und schon nach Kurzem im Außengehege zu bestaunen.

Im „Weißen Zoo“ gibt es seltene Jaguarundis. Foto: Weißer Zoo

St. Veiter Bürgermeister tritt zurück

Johann Gastegger (SPÖ) legt im Oktober mit 61 Jahren sein Amt als St. Veiter Bürgermeister nieder. 2008 ist er auf Bürgermeister Richard Höhnl (SPÖ) gefolgt.

Bürgermeister Johann Gastegger legt sein Amt nieder. Foto: Wohlmann

Unter seiner Federführung wird der Hochwasserschutz in Rainfeld umgesetzt und das Ferienspiel in der Gemeinde eingeführt. Vor Herausforderungen stellt ihn die Verunreinigung des Trinkwassers 2011. Es wird ein neues Brunnenhaus eröffnet, dafür werden 1,2 Millionen Euro investiert. Gasteggers Amtsführung besticht durch Sachlichkeit, ohne Polit-Hickhack. Sein Nachfolger ist der bisherige Vizebürgermeister an seiner Seite, Christian Fischer. Neuer Vizeortschef ist Gerhard Jun.

Christian Fischer (2.v. l.) ist neuer Bürgermeister, Gerhard Jun (l.) Vizebürgermeister, im Bild mit Markus Siedl und Marin Wimmer (3. und 4. v. l.) vom Gemeindevorstand. Foto: SPÖ

Hainfelder wird Bildungsdirektor

Der Hainfelder Karl Fritthum ist neuer Bildungsdirektor. Foto: Theo Kust

Der Hainfelder Karl Fritthum wird mit 1. November neuer Bildungsdirektor. Er folgt auf Hans Heuras, der mit seinem 65. Geburtstag den Ruhestand angetreten hat. Fritthum ist zuvor Leiter des Präsidialbereichs der Bildungsdirektion und steht in dieser Funktion an der Spitze des inneren Dienstes der Bildungsdirektion und ist dort für mehr als 24.000 Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich. Der 42-jährige Familienvater ist auch als Jurist an der Bezirkshauptmannschaft Krems und beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung als stellvertretender Leiter der Abteilung Schulen und Kindergärten bekannt.

Zöchling setzt auf Buntmetall

Buntmetall ist weltweit begehrt. Bei der Abfallverwertung fällt es immer wieder an. Doch, um das Material gewinnbringend weiterverkaufen zu können, muss es aufgearbeitet werden. Dafür braucht es spezielle hoch technisierte Anlagen. In Österreich gab es bislang keine, aber mit Dezember geht die erste Anlage Österreichs im Betriebsgebiet Bernau in Hainfeld in Betrieb. Umgesetzt hat diese der Hainfelder Unternehmer Johann Zöchling. Das Verarbeitungsvolumen soll sich in den kommenden Jahren steigern. 2023 sollen 10 bis 15.000 Tonnen pro Jahr, 2024 schon 20 bis 25.000 Tonnen pro Jahr und bis 2025 knapp 29.000 Tonnen pro Jahr verarbeitet werden. Behördlich genehmigt sind 28.600 Tonnen pro Jahr. Vorrangige Stoffe, die aufbereitet und verkauft werden, sind Aluminium und Kupfer aus Müllverbrennungsanlagen. Sogar Gold und Silber werden zu einem kleinen Prozentsatz herausgefiltert.

In Bernau befindet sich die neue Buntmetallaufbereitungsanlage der Firma Zöchling. Foto: Wohlmann

Spatenstich für den neuen Einkaufspark

Im November erfolgt der Spatensich für den neuen Lilienfelder Einkaufspark. Drei Millionen Euro steckt Ziwa Parks in den Um- und Ausbau des Shoppingareals. Das Areal soll durch viel Glas und Holz ein neues modernes, zeitgemäßes Ambiente erhalten; aufs Dach kommt eine Photovoltaik-Anlage. Durch den Um- und Neubau sollen bestehende Leerflächen mit neuen Geschäften gefüllt werden. Neu kommt eine Müller Drogerie hinzu. Der Handwerkerfachmarkt „Let‘s do it“ Eisner hat kürzlich zugesperrt. Jedoch wird es in der Stadt, gleich nebenan, bald wieder einen Baumarkt geben: Christoph Hickelsberger wird sein Geschäft HM Markier- und Bodentechnik über den Winter ausbauen und einen Baumarkt integrieren.

Diese Ansicht des Lilienfelder Einkaufszentrums ist Geschichte. Hier entsteht ein top moderner Einkaufspark. Foto: Steyrer

Rotes Kreuz geht neue Wege im Traisental

Synergien nutzen. Das ist klares Motto des Roten Kreuzes Traisental, das sich nun Rotes Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd nennt, denn die beiden Bezirksstellen Lilienfeld und St. Aegyd sind zusammengelegt. Die Verschmelzung hat organisatorische Gründe. Die Rotkreuz-Dienststelle in St. Aegyd bleibt erhalten, um die Bevölkerung wie bisher optimal rettungsdienstlich versorgen zu können. „Die Mannschaften beider Rotkreuz-Bezirksstellen rücken mit der Zusammenlegung noch enger aneinander und sehen die Zusammenlegung daher positiv“, betont Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Michael Sedlacek. Im Zuge der Zusammenlegung finden Neuwahlen statt. Hierbei werden Sedlacek als Leiter und Martin Bauer sowie Christina Vasek als Stellvertreter gewählt.

Michael Sedlacek und Stellvertreter Martin Bauer (v. l.) leiten das zusammengelegte Rote Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd. Foto: Rotes Kreuz NÖ

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.