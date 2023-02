Traisens Bücherei steht hoch im Kurs

Die Corona-Pandemie hat das Alltagsleben der Menschen ziemlich umgekrempelt. Nicht aber die Lust am Lesen. Die ist vielen Bürgern in Traisen sichtlich erhalten geblieben, denn die Bücherei Traisen kann im Jahr 2022 beinahe genauso viele Entlehnungen verzeichnen wie vor der Corona- Pandemie.

Neuer Teilnehmerrekord bei Ferienleseaktion 2022

„Der laufend aktuell gehaltene Bestand, die Bestseller-Garantie und das Eingehen auf Kundenwünsche sorgen dafür, dass auch aus den umliegenden Gemeinden immer mehr Kunden das Angebot der Bibliothek nutzen“, freut sich Bücherei-Leiterin Andrea Gröbl.

Abgerundet wird das Programm außerdem durch Events für Kinder wie Erwachsene. „Im Vorjahr fanden die Buchpräsentation ,Der Patriarch‘ von Abt Pius Maurer sowie zwei Lesekreise statt“, berichtet Gröbl, ehe die Bücherei-Leiterin auf die traditionelle Ferienleseaktion näher zu sprechen kommt.

Bereits seit 15 Jahren wird die Aktion durchgeführt, doch langweilig wird diese nie. Ganz im Gegenteil! 2022 konnte sogar ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt werden.

„In den Monaten Juli und August lösten mehr als 60 Kinder ihre vollgestempelten Lesepässe ein und durften sich dafür als Belohnung kleine Geschenke in der Bücherei abholen“, erinnert Gröbl. Die am häufigsten entliehenen Bücher waren der Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ von Thomas Stipsits bei Erwachsenen und bei den Kindern stand das Bilderbuch „Furzipups, der Knatterdrache“ auf Platz eins der Beliebtheitsskala.

Lesemotivation von Kindern fördern, steht im Fokus

Das Bücherei-Team achtet besonders darauf, dass Kinder Spaß am Lesen entwickeln. Auch die Literaturvermittlung nimmt für die Bücherei-Helfer eine wichtige Rolle ein. Die größtenteils ehrenamtlich Mitarbeitenden achten bei dem Angebot darauf, dass sowohl für die Erwachsenen als auch für Kinder und Jugendliche reichlich Lesestoff dabei ist.

Gröbl kommt auch auf die sogenannten „Tonies“ zu sprechen. Bei diesen handelt es sich um Hörspielfiguren, die seit dem Vorjahr neu im Programm der Bücherei sind und große Beliebtheit bei den Kleinsten erfahren. Da rentiert sich eine Kinderjahreskarte für zehn Euro allemal, denn in der Bücherei können sich die Kleinen mit einer Jahreskarte beliebig oft alle möglichen Medien ausleihen. „Egal ob Tonies, Bücher, DVDs, Hörbücher oder die Zeitschrift GEOlino“, versichert Gröbl.

Auch in diesem Jahr sind wieder einige Events angesagt. Am 27. Februar findet ein Workshop zu NS-Lagern statt, am 10. März ist der Lesekreis „Eva schläft“ mit Moderation Alexandra Eichenauer-Knoll angesagt und mit „Gereimtes & Ungereimtes“ steht im April auch eine Lesung am Spielplan.

