Kammer-Urgestein in Pension. Nach 37 Dienstjahren räumt Walter Grasberger wegen bevorstehender Pensionierung seinen Schreibtisch. Im NÖN-Interview zieht der längstdienende niederösterreichische Bauernkammersekretär in ein und demselben Bezirk Bilanz über seine Amtszeit. Zudem präsentiert der Rainfelder ein von ihm organisiertes Buch mit autobiografischen Texten des Mundartdichters Josef Weiland.

Lautes Nein zu Windpark. Im Ramsauer Gemeinderat werden Pläne einer Wiener Firma zum Bau eines Windparks präsentiert. Diese sehen sieben bis neun Windräder im Bereich Kieneck bis Unterberg und teils in Richtung Adamstal auf einer Seehöhe von rund 1.000 Metern vor. Die Mandatare sprechen sich einstimmig gegen das Großprojekt aus.

Manfred Aichberger wird zum Landespolizeidirektor-Vize bestellt. privat

An Spitze der Landespolizei. Innenminister Karl Nehammer bestellt Manfred Aichberger zum neuen Landespolizeidirektor-Stellvertreter. Damit steht an der Seite von Franz Popp, dem Landespolizeidirektor von Niederösterreich, ein Lilienfelder mit an der Spitze der Exekutive. Gleichzeitig ist der 58-jährige Lilienfelder ab sofort auch Leiter des Geschäftsbereiches „Strategie und Einsatz“ der Landespolizeidirektion (LPD) NÖ. Dazu zählen vor allem das Büro für Organisation, Strategie und Dienstvollzug, aber auch wichtige polizeiliche Organisationseinheiten wie das Landeskriminalamt (LKA) oder auch die Landesverkehrsabteilung (LVA).

Manuel Aichberger folgt Alois Kaiser als Kleinregionsobmann. privat

Traisner steigt auf. Karriere bei der Polizei macht auch Christian Vielhaber: Der Traisner und bisherige Kommandant der Polizeiinspektion Lilienfeld wird mit Wirkung 1. Dezember neuer stellvertretender Lilienfelder Bezirkspolizeikommandant. Er tritt damit die Nachfolge von Christian Filzwieser an, der in Pension gegangen ist.

Neuer Bezirkspolizeikommandant-Vize ist Christian Vielhaber. Polizei

Lauter Knall ist ein Meteor. Um 4.46 Uhr werden am 19. November einige Bewohner der Umgebung von St. Aegyd aus dem Schlaf gerissen. Grund ist ein Meteorit, der in die Atmosphäre der Erde eingedrungen ist. Das Eindringen und damit verbundene Abbremsen hat das Geräusch erzeugt. In den Sozialen Medien wird der Knall viel diskutiert.

Bauer schmiedet Motelpläne. Das traditionelle Traisner Oktoberfest muss die Familie Bauer wegen der Coronapandemie absagen. Dafür verrät Gerhard Bauer der NÖN sein neuestes Projekt: Er will eine Million Euro in ein Motel in der Hainfelder Straße investieren. Vorgesehen sind 29 Betten in vierzehn Doppelzimmern und einem Einzelzimmer.

Millionen für 3D-Sanddrucker. Die Voestalpine baut aus: Die Steel Division des Konzerns errichtet am Standort Traisen, also in der Voestalpine Gießerei Traisen GmbH, eine neue Produktionshalle zur Herstellung von Sandformen für komplexe Gussteile im 3D-Druckverfahren. Im Endausbau sollen auf 800 Quadratmeter Hallenfläche bis zu drei 3D-Sanddrucker betrieben werden. Investiert wird im einstelligen Millionenbereich.

Vandale wütet am Staff. Ein Unbekannter ruiniert am Hausberg der St. Veiter das Gipfelkreuz, indem er den Querbalken des Kreuzes mit Gewalt abbricht. Ein Laufsportler meldet die Zerstörung der Gemeinde. ,,Der Vandalismus macht jetzt selbst vor unseren Berggipfeln nicht Halt“, schüttelt Bürgermeister Johann Gastegger den Kopf.

Dreister Vandalenakt: Das Gipfelkreuz am Staff wurde ruiniert. Martin Kunz

Abriss des Ex-Flüchtlingsheims. Das geschichtsträchtige Objekt „Lolita“ in der Lilienfelder Jungherrntalstraße, das die Gemeinde erworben hat, wird dem Erdboden gleichgemacht. Bis 1980 fungierte das Gebäude als Beherbergungsstätte, benannt nach der bekannten Sängerin „Lolita.“ Mit dem Kauf durch die Gemeinde Lilienfeld endete die folgende Zeit als Asylquartier. Jetzt wird am Gelände das Projekt „Junges Wohnen Lilienfeld“ umgesetzt.

Wirbel um Kühe in Panik. Stefan Tröstl, Rinderzüchter am Türnitzer Eibl, ist aufgebracht. „Offensichtlich machten sich ein paar ,Kuherschrecker‘ an unsere Charolais-Herde mit Mutterkühen samt Kälbern und Zuchtstier heran“, schildert er. Fazit: Die Tiere liefen laut Tröstl panisch durch die Weide und trampelten zwei Elektrozäune nieder. Ärger gibt es zudem, weil Besucher unweit der Charolais-Herde am Waldrand gegrillt haben.

Trattner-Abschied. Der langjährige SPÖ-Stadtrat Martin Trattner verabschiedet sich aus dem Lilienfelder Gemeinderat. Annemarie Mitterlehner wird einstimmig zur neuen Stadträtin gewählt.

Annemarie Mitterlehner folgt Martin Trattner im Stadtrat nach. Zauner

Neuer Kleinregionsobmann. Wechsel an der Spitze der Kleinregion Traisen-Gölsental: Bürgermeister Alois Kaiser legt das Amt als Obmann zurück. In seine Fußstapfen tritt Manuel Aichberger, der Lilienfelder Vizebürgermeister.

Felsbrocken stürzt auf Straße. Ein gemütlicher Wanderausflug endet beinahe in einer Tragödie. Ein 13-Jähriger ist mit seinem älteren Bruder und Freunden auf der Forststraße von der Falkenschlucht kommend in Richtung Türnitz unterwegs. Plötzlich verimmt die Wandergruppe im Bereich Weidenau 23 ein knacksendes Geräusch. Sekundenbruchteile später donnern Felsbrocken auf die Forststraße. Der 13-Jährige hat dabei mehrere Schutzengel: Ein etwa 40 mal 40 Zentimeter großer Stein streift den jungen Mann zum Glück „nur“ im Oberschenkel- und Hüftbereich.

Neuer Postpartner in St. Aegyd. Nachdem die Trafik Pfeffer die Agenden zurückgelegt hat, nimmt die Gemeinde im Juli als neuer Postpartner den Betrieb auf. Untergebracht ist die neue Potpartner-Stelle in den Räumlichkeiten des Pfeifenmuseums .

Anita Eder und Elfriede Rieß (v. l.), die für die Agenden der Post verantwortlich zeichnen, bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Postpartner-Stelle in St. Aegyd mit Amtsleiter Hannes Gonaus (l.) und Bürgermeister Karl Oysmüller (r.). Zeller

Pächterwechsel auf Hütte. Der Traisner Andreas Berger folgt mit Ende Juli auf Gerald Zöchinger als neuer Betreiber der Traisner Hütte am Muckenkogel. Dieser Berg ist einfach phänomenal. Wo sonst hat man schon in der Nähe so einen unglaublichen Ausblick über das Land“, schwärmt der neue Pächter.

Gerald Zöchinger (rechts) übergibt mit Ende Juli die Traisner Hütte an Andreas Berger (links). privat

Hainfeld kauft alte Bierkrüge. Die Stadtgemeinde Hainfeld erwirbt 350 historische Bierkrüge aus der Verlassenschaft ihres Besitzers, Johann Hasenauer. 17.000 Euro werden dafür investiert. Der Privatbesitz von Johann Hasenauer gehört ab jetzt Hainfeld, das Museum historischer Bierkrüge besteht somit weiter.

Nachfolger am Gscheid. Für beide Gastbetriebe am St. Aegyder Gscheid, deren Weiterführung pensionsbedingt lange unklar war und der Gemeinde im Hinblick auf das Nordische Zentrum St. Aegyd wie auch auf den Ausflugs- und Wallfahrertourismus großes Kopfzerbrechen bereitet hat, kann ein Käufer beziehungsweise ein Pächter gefunden werden. Roman Thennemayer, als Zweitwohnsitzer in St. Aegyd bestens in der Bevölkerung vernetzt, erfüllt sich mit dem Kauf des Alpengasthofes am Gscheid einen lang gehegten Wunsch. Thomas Wallner bestätigt indes, künftig als neuer Pächter des ehemaligen Gasthauses Raffinger am Gscheid neu durchzustarten.

Nach insgesamt 36 erfolgreichen Jahren als Wirtin am Gscheid übergibt Christine Gruber ihren Alpengasthof an Roman Thennemayer. Zeller

Sörös & Maierhofer im BMI. Der Kaumberger Harald Sörös und Patrick Maierhofer aus Kleinzell legen ihre Funktionen als Pressesprecher der Landespolizeidirektion (LPD) Wien zurück und werden Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres (BMI).

Mader bleibt Obmann. 15 der 18 Mandate holt der Bauernbund bei der Bauernkammerwahl im Bezirk. Zum dritten Mal in Folge wird im Anschluss Reinhold Mader (St. Veit) zum Bauernkammerobmann gewählt. Neu sind seine Stellvertreter Petra Schmölz ( Hainfeld ) und Rudolf Buchner (Traisen).

Stockerhütte zu kaufen. Sieben Jahre haben Naturfreunde und Wegbesitzer um die Zufahrt gestritten. Im November geben die Naturfreunde bekannt, dass das Schutzhaus in St. Veit um rund 250.000 Euro zu haben ist.

Nach der Konstituierung der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, die Ausschussmitglieder Eduard Kessler, Alfred Hager, Christian Klug, Wilhelm Eisner und Karl Weber (von links) mit Bezirksstellen-Obmann Markus Leopold (5. v. l.), seiner Stellvertreterin Priska Kunz (4. v. r.) sowie Direktor-Vize der WKNÖ, Alexandra Höfer, und Bezirksstellenleiter Georg Lintner (von rechts). Tanja Wagner & privat

Leopold folgt Oberleitner. Nach 15 Jahren als Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle scheidet der Hohenberger Karl Oberleitner aus dieser Funktion aus. Ihm folgt der Rohrbacher Markus Leopold.

Karl Oberleitner hört nach 15 Jahren als Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle auf. Marius Höfinger

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Lilienfeld:

Mehr über den Dauerbrenner "Kinderarzt-Suche", einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen, den geplanten Verkauf des Lilienfelder Bahnhofs, den Prozess um den Muckenkogel-Wanderunfall, die Wanderbilanz des Naturparks Ötscher-Tormäuer, die Schließung des Traditionsgasthauses Punz-Bertl sowie das Landesklinikum Lilienfeld, das zu Corona-Zentrum für den Zentralraum ernannt worden ist, lest ihr in der Printausgabe der Lilienfelder NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.