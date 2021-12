Das war das Jahr 2021 im Bezirk Lilienfeld

Motel eröffnet in Traisen

Baubeginn für die „XL Lounge“ der Unternehmerfamilie Bauer ist im April. In den kommenden Monaten laufen die Arbeiten am Grund des ehemaligen Gärtner-Hauses, das abgerissen wurde, auf Hochtouren. Mit 18. Dezember ist es so weit: Das neue Motel samt öffentlichem Café und Backshop öffnet. „Unser Bauprojekt konnte erfreulicherweise trotz Pandemie mit all ihren Einschränkungen im Zeitplan umgesetzt werden“, sagt Kevin Bauer. Die „XL Lounge“ bietet 18 Doppelzimmer zu je 17 Quadratmetern, inklusive Bad/Dusche/WC und Schreibtisch. Daneben werden gerade zwei Appartements mit je 30 Quadratmetern errichtet.

Gerhard und Kevin Bauer privat

Kontrollen bei der Ausreise

Die Corona-Pandemie ist das ganze Jahr über der ständige Begleiter: Wie andere Bezirke im Land auch, wird Lilienfeld wegen der alarmierenden Fallzahlen Ende Oktober zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Die Polizei kontrolliert daraufhin für zehn Tage die Ausreise aus dem Bezirk, ehe diese Maßnahme wieder aufgehoben wird.

Prominente Corona-Erkrankte gibt es naturgemäß auch – etwa den freiheitlichen Bezirkschef Christian Hafenecker, der daraufhin für einen entstandenen Cluster im Ibiza-U-Ausschuss verantwortlich gemacht wird. Es folgt ein politischer Schlagabtausch zwischen den Parteien.

St. Veiter neuer SPÖ-Bezirkschef

Wechsel an der roten Parteispitze: Auf Albert Pitterle folgt Anfang Oktober Christian Fischer (Mitte) als neuer sozialdemokratischer Bezirksobmann. Der St. Veiter wird mit 93,3 Prozent der Delegiertenstimmen ins Amt gewählt. Ihm gratulieren Bürgermeister Albert Pitterle, Nationalratsabgeordneter Robert Laimer, Landeshauptfrau-Vize Franz Schnabl und Bezirksgeschäftsführer Heinz Preus (v. l.).

Böswart

Neubau-Pläne in St. Veit

Im Juni präsentiert die NÖN die Pläne für ein Millionen-Projekt in Wiesenfeld: Gegenüber dem Feuerwehr-Haus ist der Neubau eines Kindergartens geplant.

Saallösung gefunden

Die SPÖ-Mandatare beschließen im Gemeinderat, Eingangsbereich, WC-Anlagen und den rund 150 Quadratmeter großen Saal des ehemaligen Gasthofs „Zwei Linden“ um 1.000 Euro (exklusive Betriebskosten) pro Monat von Eigentümer Herbert Eder zu pachten. Das mache in Summe 0,5 Prozent des Hohenberger Gesamtbudgets aus und beseitige die seit dem ersten Lockdown im März 2020 bestehende Saal-Misere, betont Ortschef Heinz Preus. Vereine und Private können den Saal künftig für Events von der Gemeinde mieten.

Wirbel um entsorgtes Essen in Lilienfeld

Groß ist die Aufregung nach dem Fund hinter der Glaserei Ebner: Nahrungsmittel für sozial Bedürftige, die im Rahmen der Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes bezogen worden sind, werden nach der Abholung von einer Person einfach achtlos weggeworfen. Und das, obwohl stets für jeden das passende Packerl geschnürt wird.

Die Kundin, eine Frau mit Kind, kann ausfindig gemacht werden — und muss mit den Konsequenzen leben. Sie wird vom Roten Kreuz für drei Monate gesperrt, darf also in diesem Zeitraum keine Gratis-Lebensmittel von der Team Österreich Tafel in Lilienfeld beziehen.

Ihr Hilfspaket weiß eine Klientin der Team Tafel des Roten Kreuzes sichtlich nicht zu schätzen und entsorgt es einfach. privat

Ein Sicherheitsnetz wird dennoch eingezogen, bestätigt Christopher Scheidl-Ibrahim vom Roten Kreuz: „Sollte durch unser Durchgreifen eine absolut inakzeptable Notlage entstehen, wurde uns durch eine andere Hilfsorganisation zugesagt, die betreffende Person nicht im Regen stehen zu lassen. Als soziale Organisation sehen wir es schon als unsere Aufgabe, so vorzugehen, da es sich um eine Person mit Kind handelt.“

Man wolle klar die Regeln aufzeigen, aber auch keinen weiteren Schaden anrichten, betont Scheidl-Ibrahim.

Wöchentlich versorgt die Team Tafel in Lilienfeld an die 60 Haushalte und 160 Personen – von Alleinerziehenden über Großfamilien bis hin zu Pensionisten und Arbeitsuchenden.

Zwei Haubenlokale

Im druckfrischen Gourmetführer Gault Millau 2022, der im November präsentiert wird, schaffen sowohl der von Ulli Hollerer-Reichl und Christa Hollerer geführte St. Aegyder Gasthof „Zum Blumentritt“ als auch das Restaurant von Karl Pils in der Eschenauer Katastralgemeinde Rotheau wieder jeweils zwei Hauben. Die St. Aegyder werden wie in der Bewertung 2021 erneut mit 14,5 von 20 möglichen Punkten bedacht. 13,5 Punkte schafft der Gasthof Pils.

Neue Polizei-Chefs

Im April wird Richard Schmidt-Wonisch Kommandant der Polizeiinspektion Lilienfeld. Seither ist der Posten des Leiters der Polizeiinspektion (PI) St. Aegyd unbesetzt. Mit 1. September übernimmt Thomas Praschl als Kommandant die St. Aegyder Exekutive.

Wechsel an Kammer-Spitze

Der St. Veiter Reinhold Mader und der Traisner Rudolf Buchner haben zwei Tatsachen gemeinsam: Sie sind Landwirte mit Milchwirtschaft – und beide haben es an die Spitze der Bezirksbauernkammer geschafft. Der 40-jährige Buchner tritt mit der Neuwahl an Maders Stelle. „Mit meiner Pension, habe ich gesagt, höre ich auf“, begründet der 61-jährige Mader seinen schon länger geplanten Entschluss. Er war 2010 an die Stelle von Franz Vonwald als Bauernkammer-Obmann getreten. „Gerade in der Pandemiezeit zeigt sich, wie wichtig die Produktion vor Ort ist und welchen Stellenwert heimische Lebensmittel haben“, sagt Neo-Obmann Buchner.

Rudolf Buchner aus Traisen (2. v. r.) wird neuer Bezirksbauernkammer-Obmann. Viel Erfolg wünschen ihm sein Vorgänger Reinhold Mader, Obmann-Stellvertreterin Petra Schmölz, Johannes Schmuckenschlager, der Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, und Kammerobmann-Stellvertreter Johannes Kessel (v. l.). Bezirksbauernkammer

Äthiopien-Projekt: Helfer hört auf

Heinz Auer aus Hohenberg stellt mit Jahresende sein 17 Jahre langes ehrenamtliches Engagement für die Ärmsten ein. „Die letzte Zeit ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Das zwingt mich dazu, im Alter von 77 Jahren diese Tätigkeiten mit Ablauf des Jahres 2021 einzustellen“, verkündet Heinz Auer via NÖN.

Im November vor genau 17 Jahren besucht der Hohenberger zum ersten Mal Äthiopien „Dass 17 weitere Reisen in dieses Land folgen sollten, war nicht geplant“, schildert Auer.

Zu Beginn seiner Äthiopien-Hilfe unterstützt der Hohenberger zwei Jahre lang eine 5-köpfige Familie. In weiterer Folge sorgt Auer für den Bau von Brunnen und lässt sage und schreibe 203 Augen-Operationen in Addis Abeba und Gondar durchführen. Bei den vielen Reisen des engagierten Hohenbergers ist Franz Hinterkörner sein ständiger Begleiter.

Im Laufe von Auers Äthiopien-Hilfe werden 94.237 Euro an Spendengeldern sinnvoll investiert. „Durch die langjährigen Unterstützer, die meine größte Hochachtung und meinen großen Respekt verdienen, konnte dieses Projekt für die Ärmsten realisiert werden“, so Auer zum Abschied.

Heinz Auer gibt seinen Rückzug bekannt. privat

Unterschriften ohne Erfolg: Pfarrer muss gehen

Seit September 2015 fungiert Pater Altmann Wand als Pfarrer von Kleinzell und Rohrbach. Zuvor ist er bereits seit 2012 Kaplan in Kleinzell.

Als bekannt wird, dass der Seelsorger neue Aufgaben bekommen soll, werden in Rohrbach und Kleinzell mehrere hundert Unterschriften für seinen Verbleib im Gölsental gesammelt. Unterstützt wird dieses Bestreben auch von den beiden Bürgermeistern Karl Bader und Reinhard Hagen. „Wir haben uns vom Pfarrgemeinderat zusammengetan und gesagt, wir müssen jetzt etwas machen, denn wir haben Pater Altmann in den vergangenen neun Jahren ins Herz geschlossen“, berichtet Gerald Hartan vom Pfarrgemeinderat in Kleinzell.

Im Rahmen des Rohrbacher Pfarrfestes wird Pfarrer Altmann Wand verabschiedet, im Bild mit Katharina Ratzinger, Erich Rosenbaum, Raffaela Schmaus, Maria Pandalitschka, Reinhold Hofmann, Anna Klinger, Tamara Huber, Karl Bader, Michael Linnhart (v. l.) sowie Marlene Wallner und Klara Uhrfahrer (vorne). Pfarre Rohrbach

Wenige Wochen später kommt die unerfreuliche Nachricht aus Sicht der Unterschriften-Initiatoren. Pater Altmann werde mit September die Leitung der Pfarre Furth und des Jugendhauses in Göttweig übernehmen und zusätzlich auch Schulseelsorger an der neuen zweisprachigen ISK-Junior High School in Göttweig, bestätigt Columban Luser, der Abt des Stiftes Göttweig.

Nachfolger für Pater Altmann in den Pfarren Kleinzell und Rohrbach wird Pater Josef Lackstätter, der zudem als Seelsorger in Hainfeld fungiert. Er wird von den Pfarrgemeinden gut aufgenommen.

Pater Josef Lackstätter folgt Pater Altmann Wand nach. Kalchhauser

Hurra, gesunde Drillinge

Drei Mal drei Kälber kommen im Dezember in Traisen und St. Veit zur Welt. Am Hubhof freut sich Mathias Buchner.

Wohlmann

Herz-OP für Ortschef

„Beim Weg auf die Hinteralm merkte ich bei rund 115 Puls, dass wieder ein Atemproblem einsetzte und ein ungewöhnlich starker Druck im Halsbereich vorhanden war“, schildert Wolfgang Labenbacher. Wenig später findet sich der Lilienfelder Bürgermeister im Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) am Weg ins Landesklinikum St. Pölten, wo der behandelnde Arzt im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung eine Verengung feststellt und Labenbacher zwei Stents implantiert. Nach seiner Herz-OP startet der 69-Jährige am 9. November im Rehabilitationszentrum Austria in Bad Schallerbach eine vierwöchige Reha.

Lilienfelds Wolfgang Labenbacher wird am Herzen operiert. privat

Neue Schulleiterinnen

Nachdem Herta Smetana, die bisherige Direktorin der Volksschulen Hainfeld und Ramsau, frisch die Pension angetreten hat, dreht sich das Personalkarussell: Als Leiterin in Hainfeld und Ramsau folgt Smetana mit Schulbeginn Karin Heindl, die zuletzt an der Spitze der Volksschule Lilienfeld stand. Ihre erste Leitungsfunktion übernimmt per 1. September Claudia Auer. Sie hat zuletzt in Eschenau unterrichtet und wird nun mit der Führung der Volksschule Lilienfeld betraut.

Claudia Auer wird erstmals mit einer Schulleitung betraut. privat

Bader bleibt ÖVP-Chef

Es ist ein eindrucksvolles Votum: Im Rahmen des ÖVP-Bezirksparteitages wählen die Delegierten Karl Bader mit 98 Prozent der Stimmen erneut zum Vorsitzenden. Schon seit 18 Jahren führt der Rohrbacher Bürgermeister die Volkspartei im Bezirk an. Bader berichtet im Zuge seiner Wiederwahl erfreut, dass die ÖVP im Bezirk bei der Nationalratswahl 2017 erstmals stärkste Kraft wurde. Geehrt werden im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch langjährige Funktionäre im Bezirksparteivorstand.

98 Prozent stimmen für Karl Bader als ÖVP-Chef. privat

Trauer um Gschwentenwein

,,Persönlich bin ich sehr betroffen, denn Fritz war nicht nur unser Berater und Geschäftspartner in der Gemeinde. Ich habe ihn sehr geschätzt, wir waren einfach auch freundschaftlich verbunden. Im Lilienfelder Gesellschaftsleben reißt das eine große Lücke“, ist Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher über den unerwarteten Tod von Fritz Gschwentenwein schockiert. Das Original der Firma Traunfellner verstirbt Anfang des Jahres unerwartet in seiner Wohnung in Marktl. Die Polizei Lilienfeld und die Feuerwehr Marktl müssen eine Türöffnung durchführen, nachdem sich Bekannte Sorgen gemacht haben. Gschwentenwein, er steht im 65. Lebensjahr und ist erst im Oktober 2020 in Pension gegangen, kann nur mehr tot aufgefunden werden.

Fritz Gschwentenwein verstirbt im 65. Lebensjahr. privat

Olympiagold für Topf

Doppel-Bart-Weltmeister ist er schon, nun holt sich Norbert Topf auch noch Olympiagold. Die Konkurrenz ist groß: An die 110 Freunde der Gesichtsbehaarung aus neun Nationen rittern im Rahmen der Bartolympiade 2021, die im Oktober in Bayern ausgetragen wird, in den einzelnen Kategorien um den Sieg. In seiner Spezialdisziplin Kinnbart- Freistil führt kein Weg am Lilienfelder vorbei. Mit der Höchstpunktezahl kürt ihn die Fachjury zum Olympiasieger. Dreieinhalb Stunden lang habe er seinen Oberlippenbart drei Mal und seinen Kinnbart vier Mal aufgestylt, schildert der 59-Jährige – und schmunzelt dabei: „Mir haben die Hände schon wehgetan.“ Parallel zum Olympiasieg kürt sich Norbert Topf auch zum deutschen Meister.

Der Lilienfelder Norbert Topf holt sich im Oktober bei der Bartolympiade in Bayern den Sieg. privat

Kläranlage Ramsau Geschichte

„Mit etwas Verzögerung, aber umso freudiger, haben wir es geschafft, die Abwässer der Gemeinde Ramsau an die Transportleitung zum Abwasserverband Gölsental umzuhängen“, verkündet Bürgermeisterin Gertraud Steinacher Anfang Dezember. Die Kläranlage Ramsau aus den Siebzigerjahren ist damit Geschichte.

Feuerwehren gefordert

Die Florianijünger des Bezirkes sind während des Jahres wieder vielfach gefordert, etwa bei Waldbränden in Türnitz, St. Aegyd und Ramsau oder beim Brand einer Mehrparteienhausanlage am Traisner Taurerweg. Aber auch außerhalb des Bezirkes wird bei schwierigen Einsätzen geholfen, beispielsweise bei den Waldbränden in Nordmazedonien oder beim Mega-Waldbrand im Rax-Gebiet.

Großaufträge für Hainfelder

An bekannten österreichischen Standorten kommt die Hainfelder Firma Zöchling zum Einsatz: Einerseits wird das bestehende LASK-Stadion auf der Linzer Gugl abgerissen, andererseits kommt Zöchling beim Abbruch des ehemaligen Leiner-Kaufhauses in der Mariahilfer-straße in Wien zum Zug.

Ameisenbär-Baby in Kernhof

Stolz präsentieren der Geschäftsführer des Weißen Zoos Kernhof, Rainer Zöchling (l.), und Tierpark-Gründer Herbert Eder (r.) im Februar den Ameisenbären „Cornelio“ als neue Tierattraktion. Es ist die erste erfolgreiche Fortpflanzung dieser Art in Österreich seit acht Jahren. Schauspiel-Star Cornelius Obonya fungiert als prominenter Namensgeber für das Ameisenbär-Baby.

Zauner

Endlich wieder Tankstelle im Ort

Nachdem die einzige Tankstelle im März 2019 zugesperrt hat, ist der „Sprudl“ in der Bezirkshauptstadt eine Fehlanzeige. Bis zum 21. Dezember: Da nimmt die Energie Direct MineralölhandelsgmbH die völlig erneuerte Tankstelle an der B 20 in Betrieb. Bei der Eröffnung vor Ort ist Abt Pius Maurer, zumal die Tankstelle auf einer Grundfläche des Stiftes Lilienfeld steht und Letzteres als Verpächter fungiert.

Geboten werden laut Hans-Peter Hintermayer, Geschäftsführer der Energie Direct MineralölhandelsgmbH, Betrieb an sieben Tagen/24 Stunden und sämtlichen Karten-Akzeptanzen, zwei Waschboxen sowie Bäckerei, Shop und Bistro der Firma Hink.

Die spürbar verzögerte Eröffnung sei primär Corona geschuldet, so Hintermayer: „Gründe sind hauptsächlich alle möglichen Auswirkungen der Pandemie bis hin zu Lieferverzögerungen von verschiedensten technischen Produkten.“ Die Partnerschaft mit der Bäckerei Hink werde vielen Gästen und Kunden große Freude bereiten, betont Vizeortschef Manuel Aichberger.

Magere Lifte-Bilanz

Corona-bedingt vermelden die Annaberger Lifte im März zum Abschluss der Wintersaison 2020/21 einen Besucher-Rückgang von 40 Prozent, die Gemeindealpe Mitterbach gibt ein Minus von 37 Prozent bekannt. Der Auftakt in die Wintersaison 2021/2022 erfolgt in beiden Skigebieten Mitte Dezember.

Kaumberger Top-Künstlerin

Zum 41. Mal vergibt der Otto Mauer Fonds der Erzdiözese Wien heuer den mit 11.000 Euro dotierten gleichnamigen Preis – für das gesamte bisherige Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers unter 40 Jahren. Erfreulich aus Bezirkssicht: Der seit 1981 vergebene und international hochgeschätzte Preis, den in jungen Jahren auch heute weltbekannte Künstler wie Erwin Wurm oder Franz West eingeheimst haben, geht an die in Kaumberg aufgewachsene Katrin Hornek.

Generalvikar Nikolaus Krasa übergibt Katrin Hornek den begehrten Otto Mauer Preis. kathbild.at/Franz JosefRupprecht

Weltmenschpreis erhalten

Eine besondere Ehre wird neben Hornek der Hainfelderin Alexandra Eichenauer-Knoll zuteil: Sie erhält den Weltmenschpreis für herausragende Leistungen um die Menschheit.

Vizeortschefin in Traisen

Auf den zurückgetretenen Vizebürgermeister Karl Slama (SPÖ) folgt im Mai Monika Feichtinger (ebenfalls SPÖ).

Hilfswelle für Karin Bertl

Die NÖN-Artikel über das schwere Los der Traisnerin Karin Bertl schlagen hohe Wellen: 14.000 Euro kommen für die 34-Jährige zusammen, die nach Gehirnblutungen samt folgendem Schlaganfall und Stimmverlust halbseitig gelähmt im Rollstuhl sitzt. Initiiert hat die Spendenaktion die Hainfelder Unternehmerin Priska Kunz.

Mutter Heidi Bertl und Tochter Leonie Bertl feiern mit Karin Bertl (vorne) Ende Juli deren 34. Geburtstag. Die Freude über die Spenden ist groß. Kunz

„Leute läuten bei der Familie Bertl an und geben Kuverts mit Geld ab“, freut sich Kunz über die rege Spendenbereitschaft von Privatpersonen und Firmen. Jeder Cent kann dringend gebraucht werden – von der wöchentlichen Logopädie über die Physiotherapie bis hin zur psychologischen Betreuung. „Ich bin total überwältigt von der Anteilnahme der Bevölkerung nach der Veröffentlichung Ihres Artikels über das Schicksal meiner Tochter Karin. Es gibt mir als Mutter die Kraft, meine Tochter weiter im Familienkreis zu unterstützen“, zeigt sich Karins Mutter Heidi Bertl in einem Brief an die NÖN sichtlich gerührt.

Priska Kunz hat die Spendenaktion initiiert. privat

Karin Bertl wohnt mit Tochter Leonie in Traisen bei ihrer Mama, die in der Pension die Pflege hingebungsvoll bewerkstelligt.

Türnitzer Kraftwerk in Betrieb

Im Beisein von Diözesanbischof Alois Schwarz erfolgt im November die offizielle Eröffnung und Segnung des Flusskraftwerkes „Türnitz I“ an der Traisen in Höhe der Sohlstufe bei der HLW Türnitz. Das Bauvorhaben hat 1,2 Millionen Euro gekostet, das neue Kraftwerk liefert eine Leistung von 800.000 Kilowattstunden pro Jahr.

Letzter Fleischer hört auf

1981 hat Herbert Illmeyer die 1958 von seinem Vater Johann Illmeyer senior gegründete Fleischerei übernommen. Nun geht er nach über 40 Jahren als Fleischermeister in die wohlverdiente Pension. Illmeyers Geschäft in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld schließt per 31. Juli – und damit der letzte Fleischer im gesamten Bezirk.