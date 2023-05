Karl Hofecker pilgert von Rohrbach nach Spanien

In erster Linie ist es die Abenteuerlust, die den ehemaligen Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra nach Spanien lockt. „Als Jungpensionist hat man die Zeit dazu und die Füße sind Gott sei Dank auch noch in Ordnung“, sagt Hofecker lachend als er nach dem „Warum“ gefragt wird. Doch neben der sportlichen Herausforderung soll es schon auch eine spirituelle Reise werden. „Klosterbesuche, Kirchen und historische Bauwerke haben mich schon immer sehr interessiert“, sagt der 64-Jährige. „Einerseits bin ich sehr an den agrarsozialen Strukturen in fremden Ländern interessiert. Andererseits will ich auch die Lebensarten der Einwohner beobachten“, freut sich der Fachmann der Mostherstellung und langjährige Organisator der traditionellen Mostprinzessinnenwahlen schon auf seine persönliche Pilger-Tour.

Rund 3.400 Kilometer sind es, die er zu Fuß zu bewältigen hat. Möglichst leicht soll daher der Wanderrucksack sein. „Zwei bis drei Garnituren Unterwäsche, zwei Leiberl, zwei Hosen, zwei Paar Schuhe, drei Liter Wasser und viel Kleinkram“, zählt Hofecker jene Utensilien auf, die er auf die Pilgerwanderung mitnehmen wird. „Spezielles Training hat es dafür aber nicht gebraucht“, sagt Hofecker, räumt aber ein, dass er „drei bis vier Mal die Woche marschiert, meist Routen von bis zu zwölf Kilometern“.

Die ersten Ziele, das Stift Herzogenburg, Göttweig, Maria Langegg und Melk wird er von Gattin Johanna begleitet besuchen. Doch den weiteren Weg bis Santiago de Compostela geht Hofecker allein. Nach einer Österreichdurchquerung nach Westen bis zum Bodensee führt die Route weiter nach Liechtenstein und in die Schweiz bis Genf. Von Frankreich geht es bis zu den Pyrenäen und in Spanien marschiert der Rohrbacher von der Stadt Pamplona bis zum Endpunkt der Pilgerwanderung, nach Santiago de Compostela.

„Ich finde es großartig, ein so wunderbares Wallfahrtsziel anzustreben und wünsche dem Karl viel Kraft, Freude und Erfolg und viele Eindrücke und persönliche Begegnungen“, wünschte Rohrbachs Bürgermeister Karl Bader dem Pilger aus Bernreit alles Gute und gab ihm Wimpel und Schal der Gemeinde Rohrbach mit auf die abenteuerliche Reise. Los geht`s am Dienstag, 30. Mai, direkt vom Heimatort Rohrbach/Bernreit.

Die Heimkehr ist übrigens in rund dreieinhalb bis vier Monaten geplant. Ob mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, ist noch nicht entschieden.

