Rohrbachs "Mostexperte" hat sein Ziel erreicht

Es war ein Lebenstraum des Rohrbacher Mostexperten und diesen hat er sich nun erfüllt: Karl Hofecker ist alleine von Rohrbach bis nach Santiago de Compostela gepilgert. Das brachte ihn manchmal fast an seine Grenzen, doch er gab nicht auf. Nach 105 Pilgertagen und 3.400 zurückgelegten Kilometern kam der pensionierte Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra, auch gerne als Mostingenieur tituliert, in Santiago de Compostela an. Freudig hatte ihn seine Familie in Spanien empfangen. Gattin Johanna begleitete ihn die letzten 100 Kilometer bis zum Endpunkt seines Pilgerweges.

Aber auch in seiner Heimatgemeinde Rohrbach wurde dem Pilger ein Empfang geboten. Mit einem herzlichen Willkommensgruß empfingen ihn die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Fachschule Pyhra. „Mit Gottes Segen und Willenskraft hast du Millionen Schritte in 105 Tagen geschafft“, hieß es etwa auf einem Empfangstransparent.

Auch Rohrbachs Bürgermeister Karl Bader gratulierte herzlich und empfing den Bernreiter mit einem Rohrbacher Wein, einem Rohrbach-Rucksack und einer Picknick-Decke mit Rohrbacher Wappen.

Einen herzlichen Empfang gab es für den Jakobsweg-Pilger Karl Hofecker (r.) auch seitens der Gemeinde Rohrbach. Bürgermeister Karl Bader empfing den Bernreiter mit netten Präsenten. Foto: Gemeinde Rohrbach

Übrigens: Am 26. September hält Hofecker einen Vortrag über die abwechslungsreiche Pilgerreise in der Mittelschule St. Veit. Beginn: 19.30 Uhr.