140 Jahre Feuerwehr Ramsau

40 Jahre Feuerwehr Ramsau – ein Grund zum Feiern und die Geschichte der Mannschaft Revue passieren zu lassen, denn diese ist Lokalhistorie, die die Geschicke der Gemeinde maßgeblich mitprägte.

Ein Brand zerstörte Riedls Hammerwerk, die Werkshalle, das Wohnhaus samt Schupfen brannte bis auf die Grundmauern nieder. „Obwohl sich gleich eine Menge Leute einfanden, mussten sie zusehen, wie das gefräßige Element Feuer alles verzehrte, weil sie weder eine Spritze noch sonst irgendwelche Rettungswerkzeuge zur Hand hatten“. Das war 1880.

Drei Jahre später gab es dann endlich, auf Veranlassung der Ortsbewohner, die Freiwillige Feuerwehr Ramsau. Diese Erzählung von Josef Hakel, einem späteren, langjährigen Mitglied der Feuerwehr, stammt aus dem Heimatbuch des Ramsauer Historikers Franz Vonwald aus dem Jahre 1983. Die Anzahl von zwölf Mitgliedern unter Hauptmann Johann Götz vermehrte sich langsam, obwohl die Feuerwehr unter prekären Verhältnissen litt, sie hatte außer einer Spritze keine weiteren Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Erst eine Spende seiner „kaiserlichen, königlichen, apostolischen Majestät, des Kaisers Franz Joseph über 50 Gulden“ und Sammlungen in Hainfeld und Ramsau ermöglichten die notwendigen Anschaffungen den Ankauf von 25 Helmen, sechs Steigerbeilen und acht Gurten. Die Wagnerei Kahrer lieferte eine Dachleiter samt zwei Anstellleitern. Man war imstande, einen Brand zu löschen. Aber die Schwierigkeiten waren weiter vorhanden, Austritte, Geldmangel waren nur zwei davon. Am 30. August 1890 übernahm Hauptmann Karl Schlecht das Kommando. Im selben Jahr wurde mit dem Bau des ersten Feuerwehrhauses begonnen. In seine Funktionsperiode fielen der Erste Weltkrieg mit großen Mannschafts- und Materialproblemen. Soweit die Ramsauer Chronik.

Franz Kahrer (97) ist seit 83 Jahren bei der Feuerwehr

Franz Kahrer, im 97. Lebensjahr, und somit das älteste Mitglied der Ramsauer Feuerwehr, war bei den Feierlichkeiten zum 140-jährigen Jubiläum der FF Ramsau mit dabei. Er ist stolz, seit 83 Jahren Feuerwehrmann zu sein. Er erzählt: „Im Zweiten Weltkrieg war ich mit 7 anderen Buben bei der HJ-Feuerwehr, die erwachsenen Männer waren ja alle im Krieg. Wir hatten, Gott sei Dank, keine großen Einsätze“. Die Hitlerjugend im Feuerwehrdienst – so bestimmte die Reichsjugendführung im Jahre 1936 - diente zur Verstärkung der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Lande.

Ferdinand Kühberger, Franz Hauß, Friedrich Gschaider sen. erinnern sich, wie sie nach dem Krieg mit umgerüsteten englischen Militärfahrzeugen im Einsatz waren, die die NÖ-Landesregierung gekauft hatte. Benzin gab es auf Gutscheinen. Erst in den späten 50-igern kam der Aufschwung. Unterstützer, wie die Firma Weikersdorfer, ermöglichten den Ankauf moderner Geräte. Von Atemschutz- und Funkgeräten oder von entsprechender Schutzkleidung konnten sie nur träumen. Aber was sie alle betonen: „Die Kameradschaft ist dieselbe geblieben“.

Buch über die Feuerwehr Ramsau ist in Arbeit

Als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ramsau hat Michael Berger am Sonntag beim Jubiläumsfest die Festrede gehalten. „Ramsau hat heute 99 Mitglieder, davon 70 aktive“, schilderte und hob „die hohe Qualität an Sicherheit“ hervor. Die Ramsauer Feuerwehr sei weit über die Landesgrenzen hinaus gefragt, auch international im Katastrohenhilfsdiensteinsatz.

Besonders hervorzuheben ist das neu errichtete Katastrophenschutzlager der Ramsauer Feuerwehr, es dient zur Abwehr von Schäden oder für vorbeugenden Maßnahmen. Stolz ist Kommandant Berger auch auf die 14 Mitglieder der Ramsauer Feuerwehrjugend, für Nachwuchs ist gesorgt. Ein großes Projekt ist im Entstehen: eine Jubiläumsausgabe zur Geschichte der FF Ramsau. Verfasser ist der Ramsauer Historiker Franz Vonwald, für Grafik und Layout zeichnet Gerhard Fritthum verantwortlich. Die Feuerwehrmitglieder Christoph Berger, Georg Berger, Markus Mitterböck und Patrick Zöchling arbeiten dafür seit unzähligen Stunden und sichten Fotos und Dokumente. Die Vorstellung des Buches ist im November geplant. Bürgermeisterin Gertraud Steinacher sprach die sich ändernden Aufgaben der Feuerwehr und die nötige Unterstützung der Gemeinde an. Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer betonte die 24 Stunden Einsatzbereitschaft der FF. Feuerwehr sei ein Bestandteil eines funktionierenden Gesellschaftslebens. SPÖ-Bundesrat Christian Fischer erinnerte an die Zivilcourage der Floriani: „Wo andere flüchten, geht die Feuerwehr hin.“ Das unterstrich Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss: Die Feuerwehr sei „seit Anbeginn vom gleichen Ideal begleitet wie heute – von der Hilfsbereitschaft.“ Bundesrätin Sandra Böhmwalder stellte sich in Vertretung von Landeshaupfrau Johanna Mikl-Leitner ein. Sie hob hervor, dass man nicht auf die Familien der FF-Mitglieder vergessen dürfe: „Es sind dies die Gefahren, die sie mittragen, und die Bereitschaft, auch nach schweren Einsätzen für ihre Partner da zu sein.“