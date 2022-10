20 Jahre „Hainfelder“ gefeiert

Der „Hainfelder“ feierte Jubiläum: Vor 20 Jahren erschien die vom Verein „Wir Hainfelder“ herausgegebene Informationszeitung zum ersten Mal. Insgesamt 80 Ausgaben landeten bisher in den Briefkästen der Hainfelderinnen und Hainfelder.

Ins Leben gerufen wurde der „Hainfelder“ von Alexandra Eichenauer-Knoll. Bis 2006 war sie Redaktionsleiterin, erst alleine, dann gemeinsam mit Anita Zehetmayer, die heute die Redaktion leitet. Eichenauer-Knoll ist immer noch im „Hainfelder“-Team und kümmert sich vor allem um die Grafikgestaltung.

In den 18 Jahren in der Redaktion hat Anita Zehetmayer so einige interessante Geschichten recherchiert. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr aber ihre allererste, die sie damals dem Thema Mode widmete: „Ich war immer schon sehr modeinteressiert. In meinem Gartenhaus habe ich meinen Sohn Christoph und andere modebewusste Leute aus Hainfeld in schicker Kleidung fotografiert.“ Das Cover der Ausgabe zierte dann ein Bild von der „Modenschau im Gartenhaus“, mit Zehetmayers Sohn Christian und Hainfelderin Marianne Wiesbauer. „Den Mantel, den Marianne auf dem Foto trägt, habe ich mir dann auch gekauft“, blickt Zehetmayer zurück.

Die Pensionistin berichtet, dass das Magazin von den Hainfeldern immer freudig erwartet wird. „Oft werde ich gefragt, wann die nächste Ausgabe kommt“, lacht die Redaktionsleiterin. Sogar echte Fans gibt es, sagt Zehetmayer: „Einige Leute sagen, sie haben sich jede einzelne Ausgabe aufgehoben.“

Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert

Im Kultursaal der Stadtgemeinde Hainfeld feierte das Redaktionsteam das Jubiläum. Unter den geladenen Gästen befanden sich auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der ersten Ausgabe an für die Zeitung geschrieben haben.

Bürgermeister Albert Pitterle betonte in seinen Grußworten die Qualität des Inhaltes der Zeitung und bedankte sich bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Festansprachen wurden von den Schülern der Musikschule Hainfeld musikalisch begleitet. Anschließend sorgte die Band „Perfect Mood“ für gute Stimmung und Unterhaltung.

Drei Tanzvorführungen des Hainfelder Tanzclubs „La Vita“ rundeten das Programm perfekt ab.

