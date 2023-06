Unternehmen Hölblinger und Zefferer feiert Jubiläum

Das Mariazeller Traditionsbaunternehmen Hölblinger und Zefferer, Hoch- u. Tiefbau Gesellschaft m.b.H., lud zu Tagen der offenen Türe am Standort in Hohenberg interessierte Gäste ein. Auch Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Markus Leopold und Bezirksstellenleiter Georg Lintner nutzten gemeinsam mit Bundesrätin Sandra Böhmwalder sowie dem ehemaligen Wirtschaftskammer-Obmann Karl Oberleitner die Gelegenheit und richteten Firmenchef Hans-Peter Zefferer ihre Glückwünsche für die erfolgreiche Lehrausbildung aus. Rund 18 Lehrlinge sind aktuell bei diesem in Ausbildung.